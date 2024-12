Najlepsze filmy świąteczne 2024. Nie tylko komedie królują w święta

fot. materiały prasowe

Reklama

Zastał nas wspaniały czas. Świąteczna pora to zdecydowanie najpiękniejszy okres w roku. Atmosferę tworzą nie tylko kolorowe błyskotki na choince, ale także rodzinne, pełne czułości i komedii, klimatyczne produkcje. W 2024 twórcy filmowi zadbali nie tylko o to, byśmy mieli co oglądać. Zaoferowali nam także pakiet różnorodnych fabuł wywołujących rozmaite emocje.

Wszystkim fanom świątecznego kiczu i nie tylko dedykujemy zestawienie najciekawszych filmów pod tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Są to przewrotne historie. Niektóre pełne uroku i magii, inne kapryśnego humoru, sekwencji akcji czy posmaku grozy. Z całą pewnością są to produkcje, które jeszcze bardziej umilą świąteczne chwile wszystkim miłośnikom tego wyjątkowego okresu.

Tytuły zostały uszeregowane według ocen krytyków filmowych, zbieranych i podsumowywanych przez portal Rotten Tomatoes. Szczyt rankingu obstawiają produkcje, które uzyskały co najmniej 75% pozytywnych opinii oraz przynajmniej pięć recenzji od czołowych ekspertów. Im przypisywana jest osobna kategoria, dlatego też zauważycie w galerii nagły przeskok procentowy.

Najlepsze filmy świąteczne 2024 - lista

Czy zdecydujecie się obejrzeć któryś z filmów? Dajcie znać w komentarzach!

Najlepsze filmy świąteczne 2023 - lista

To świetna okazja, by przypomnieć sobie, jakie produkcje świąteczne umilały nam czas w zeszłym roku.