100 walk, które zmieniły oblicze kina. Najlepsze sceny pojedynków w historii

Najlepsze sceny walk w historii to ranking, który w jakimś stopniu jesteśmy Wam winni. Od lat w dyskusjach na temat tych czy innych produkcji ów wątek się przewija, a nasi Czytelnicy prześcigają się w zestawianiu ekranowych pojedynków, które w ich ocenie są dobre bądź złe. I tak jedni z Was wskazują na jatki z udziałem serialowego Daredevila, drudzy na demolki urządzane przez Johna Wicka, jeszcze inni na akrobatyczne popisy z filmu Raid jako te starcia, które bezsprzecznie należy uznać za najwybitniejsze.

Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi na pytanie o to, które kinowe walki są najlepsze, przyszedł serwis Vulture, który opublikował na swojej stronie listę 100 ekranowych pojedynków. W ocenie autorów zestawienia miały one "ukształtować kino akcji" tudzież na trwałe zmienić oblicze X Muzy. Dziennikarze dają do zrozumienia, że kultowy status niektórych walk to dzieło przypadku; z drugiej strony podkreślają oni, iż za jakość w tej materii odpowiadają nie tylko aktorzy, ale także cała armia filmowców: choreografowie, dublerzy, montażyści, operatorzy czy dźwiękowcy.

Poniższy ranking to znakomita okazja do wędrówki przez całą historię kina; dość powiedzieć, że w przedstawionym chronologicznie zestawieniu najstarsza pozycja pochodzi z 1894 roku (my postanowiliśmy jednak pokazać je w odwrotnej kolejności). Autorzy zaznaczają, że zdecydowali się odwoływać jedynie do jednej sceny walki z danego filmu. Co więcej, do produkcji z ostatnich kilkunastu lat podchodzą oni z dużym dystansem, przekonując, że w chwili obecnej nie jest jasne, czy konkretne pojedynki również zapiszą się złotymi zgłoskami w historii X Muzy.

Najlepsze sceny walk w historii. 100 pojedynków, które zmieniły oblicze kina [RANKING - część I; lata 1988-2022]

Raju vs. Bheem (RRR - 2022)

Najlepsze sceny walk w historii. 100 pojedynków, które zmieniły oblicze kina [RANKING - część II; lata 1894-1987]

Ash vs. jego własna dłoń (Martwe zło 2 - 1987)

Skoro mamy już pojedynki, dobrze będzie też podejść do zagadnienia nieco szerzej i pokazać Wam najlepsze bitwy - te, które widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela:

Najlepsze sceny bitewne w MCU

13. Thor: Mroczny świat - Bitwa o Vanaheim. Thor, Sif, Asgardczycy, Vanirowie kontra Maruderzy. Thor pokonał jednym ciosem wielkiego Kronańskiego Marudera, zmuszając Maruderów do poddania się i zakończenia Wojny Dziewięciu Królestw. Vanaheim zostało uratowane.