Znamy ceny nowej serii smartfonów realme 14 Pro!

fot. realme

Firma realme ogłosiła ceny rekomendowane wyczekiwanej serii smartfonów 14 Pro, która obejmuje modele 14 Pro+ i 14 Pro. Wyróżnia się ona designem stworzonym we współpracy ze skandynawskim studiem Valeur Designers. Inspiracją dla perłowej obudowy stał się ocean, co zaowocowało wyrafinowaną teksturą przypominającą wnętrze muszli. Smartfony są niezwykle smukłe – realme 14 Pro ma zaledwie 7,55 mm grubości, a 14 Pro+ niecałe 8 mm.

Bardzo ciekawą nowością jest technologia zmiany koloru obudowy pod wpływem zimna. Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 16°C perłowy tylny panel smartfonów serii 14 Pro dzięki zaawansowanym pigmentom termochromowym pokrywa się pasmami w kolorze żywego błękitu. Po powrocie temperatury do normy kolor obudowy wraca do pierwotnego stanu. Co więcej, każdy smartfon w perłowym kolorze jest unikatowy, ponieważ wzór na jego obudowie jest niepowtarzalny. Dla miłośników klasyki realme przygotowało również szary wariant kolorystyczny z wegańskiej skóry zamszowej, która zapewnia elegancki wygląd i wyjątkowe doznania dotykowe.

fot. realme

Seria realme 14 Pro została zaprojektowana jako idealny towarzysz imprez i oferuje rewolucyjne rozwiązania fotograficzne. Model 14 Pro jako pierwszy na świecie smartfon został wyposażony w potrójną lampę błyskową MagicGlow. System potrójnego oświetlenia daje użytkownikom możliwość robienia wyjątkowych zdjęć nawet w słabym oświetleniu. Model 14 Pro+ wyróżnia się również peryskopowym teleobiektywem, funkcją dotychczas zarezerwowaną dla flagowych smartfonów. Oferuje on 120-krotny SuperZoom i współpracuje z matrycą Sony IMX882 o rozdzielczości 50MP. Główny aparat również wyposażony jest w 50MP sensor Sony IMX896 OIS, gwarantujący doskonałą jakość zdjęć w każdych warunkach.

fot. realme

Oba modele – 14 Pro+ i 14 Pro – wyposażono w technologię Ultrawyrazistość 2.0 NEXT AI, która poprawia jakość zdjęć i filmów, nawet tych o niskiej rozdzielczości. Tryb szybkiej migawki AI pozwala na uchwycenie ostrych i wyraźnych zdjęć dynamicznych scen i szybko poruszających się obiektów.

Seria realme 14 Pro to także imponująca wydajność i długa praca na baterii. Oba modele wyposażono baterię o pojemności aż 6000 mAh. Dzięki technologii baterii Flex Pack model 14 Pro+ oferuje większą pojemność i dłuższą żywotność baterii w smukłej obudowie.

realme 14 Pro+ ma flagowy, poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz 1.5K z częstotliwością przyciemniania 3840 PWM, chroniący wzrok. Sercem modelu 14 Pro+ jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, a realme 14 Pro napędza chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Oba smartfony oferują do 512 GB pamięci wewnętrznej i do 12 GB pamięci RAM (plus 14 GB wirtualnego RAM). Zaawansowany system chłodzenia komorą parową 3D zapewnia wydajność nawet podczas intensywnego grania.

fot. realme

Seria realme 14 Pro cechuje się również wyjątkową trwałością. Ma certyfikat TÜV Rheinland i stopnie ochrony IP66, IP68 oraz najwyższy IP69, co gwarantuje odporność na kurz i wodę. Smartfony wytrzymują zanurzenie w wodzie na głębokość 2 metrów przez 48 godzin i obsługują filmowanie podwodne. Dodatkowo, oba modele mogą pochwalić się certyfikatem odporności na wstrząsy klasy wojskowej.

Pomimo flagowych funkcji, seria realme 14 Pro oferowana jest w bardzo przystępnych cenach. Cena realme 14 Pro+ zaczyna się od 2299 zł (za wariant 8 GB/256 GB), a realme 14 Pro od 1799 zł.

Producent zapowiada jednak specjalne promocje cenowe na dzień europejskiej premiery, czyli wspomniany już 3 marca 2025. Więcej szczegółów poznamy już wkrótce!