Ridley Scott wskazał najlepszy prokobiecy film w historii. Wybór wprawia w konfuzję
Który ze wszystkich filmów w historii kina Ridley Scott uważa za ten najlepiej wspierający kobiety? Wybór legendarnego reżysera na tym polu jest zupełnie zaskakujący - twórca wskazał jedną ze swoich produkcji, i to nie tę, która pierwsza przychodzi na myśl.
Powoli zbliżający się do swoich 88. urodzin Ridley Scott szczególnie w ostatnich latach przyzwyczaił nas do tego, że w udzielanych przez siebie wywiadach jest tak bezkompromisowy, jak to tylko możliwe - to zresztą dyplomatyczne określenie jego, jak się wydaje, zarozumiałości. Słynny reżyser potwierdził to w rozmowie z serwisem Letterboxd, w którym wybrał "najlepszy prokobiecy film w historii kina". Oczywiście wskazał na swoje dzieło.
W pewnym momencie wywiadu dziennikarz zapytał Scotta o jego stosunek do "odrodzenia" Demi Moore dzięki zeszłorocznej Substancji. Artysta wprost przyznał, że miał z tą produkcją kłopot, dostrzegając w niej "kubrickowską ideę", nad którą reżyserka, Coralie Fargeat, "niejako straciła kontrolę". Twórca najprawdopodobniej postanowił ostatecznie pochwalić samą aktorkę, choć jego uwaga stała się pretekstem do wskazania najlepszego ekranowego dzieła promującego kobiety:
Przypomnijmy, że G.I. Jane to produkcja Scotta z 1997 roku, w której Jordan O'Neil (Moore) przechodzi szkolenie w elitarnej jednostce komandosów, chcąc pokazać wszystkim, że kobiety w wojsku potrafią być tak wytrwałe i waleczne jak mężczyźni. Film faktycznie podejmował feministyczne tropy i rozprawiał się z kwestią dyskryminacji płci żeńskiej w armii, ale po latach przypomina raczej element kampanii marketingowej amerykańskich sił specjalnych niż traktat o równości płci.
Co ciekawe, w niektórych rankingach na najlepsze filmy feministyczne tudzież promujące kobiety wygrywa właśnie Thelma i Louise z 1991 roku, którą to produkcję także wyreżyserował Scott.
Źródło: Letterboxd
