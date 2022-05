Najmniejszy na świecie zdalnie sterowany robot kroczący

fot. news.northwestern.edu

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern w Illinois stworzyli najmniejszego na świecie zdalnie sterowanego robota kroczącego. Robot, wzorowany na krabach, mierzy zaledwie pół milimetra szerokości i mieści się wygodnie na krawędzi monety. Ten malutki robot potrafi chodzić, czołgać się, zginać, skręcać, a nawet skakać. Szef projektu Huang Yonggang podaje, że robocik może chodzić ze średnią prędkością połowy długości swego ciała na sekundę.

Sposób poruszania się jest prawdopodobnie najbardziej fascynującym aspektem tego robota. Zamiast polegać na maleńkiej elektronice, badacze wykorzystali stop metalu pamiętający kształt, który zmienia się pod wpływem ciepła. Za pomocą precyzyjnego lasera są w stanie szybko podgrzać określone części robota, aby zmienić ich kształt. Cienka szklana powłoka pomaga schłodzić elementy i umożliwia im powrót do pierwotnej formy. I tak oto powstaje zdalnie sterowany robot, który może poruszać się bez użycia hydrauliki czy elektryczności.

„Ponieważ struktury te są tak małe, tempo ich chłodzenia jest bardzo szybkie” – powiedział John Rogers, specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa z Uniwersytetu Northwestern. Naukowiec dodał, że zmniejszenie rozmiarów robotów pozwala im poruszać się szybciej.

„Można sobie wyobrazić mikroroboty jako narzędzia do naprawy lub montażu małych struktur lub maszyn w przemyśle lub jako asystentów chirurgicznych do udrażniania zatkanych tętnic, tamowania krwawienia wewnętrznego lub usuwania guzów nowotworowych – wszystko to w ramach minimalnie inwazyjnych procedur” – powiedział Rogers.

fot. news.northwestern.edu

Prace są na razie w fazie eksperymentalnej, ale to się prawdopodobnie zmieni w miarę dalszych postępów. Naukowcy opublikowali wyniki swojej pracy w czasopiśmie Science Robotics.