Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break
Platforma Hulu dała zielone światło nowemu serialowi ze świata Prison Break. O czym opowie produkcja i jakie nazwiska znalazły się w obsadzie?
Pierwsze informacje o nowym serialu w świecie Prison Break pojawiły się pod koniec 2023 roku. Zamówiono wtedy pilotowy odcinek od Elgina Jamesa (Mayans M.C., Wyjęci spod prawa). Teraz platforma Hulu oficjalnie ogłosiła, że powstanie cały pierwszy sezon. Podano też szczegóły fabuły oraz nazwiska obsady.
Nowy Skazany na śmierć - fabuła, obsada
W nowym Skazanym na śmierć, były żołnierz, a obecnie strażnik, podejmuje pracę w jednym z najniebezpieczniejszych więzień w Ameryce, aby udowodnić, jak daleko jest w stanie się posunąć dla kogoś, kogo kocha.
W obsadzie znaleźli się Emily Browning jako Cassidy, Drake Rodger jako Tommy, Lukas Gage jako Jackson, Clayton Cardenas jako Michael "Ghost", JR Bourne jako Junior, Georgie Flores jako Andrea i Myles Bullock jako Darius "Red". Ponadto w pilocie wystąpili Priscilla Delgado, Ray McKinnon, Margo Martindale, Donal Logue, Lili Taylor i Sylvester Powell.
Serial będzie osadzony w tym samym uniwersum Prison Breaka, ale będzie miał swój własny styl. Nie oczekuje się, że w nowym projekcie pojawią się postacie z oryginału, jak Michael Scofield (Wentworth Miller) i Lincoln Burrows (Dominic Purcell).
Elgin James pełnił funkcję showrunnera, producenta wykonawczego, scenarzysty i reżysera pilota serialu, który został nakręcony w Zachodniej Wirginii w czerwcu. Producentka wykonawcza oryginalnego serialu, Dawn Olmstead, również zajmie się produkcją nowego projektu.
Przypomnijmy, że Skazany na śmierć zadebiutował w telewizji w 2005 roku, stając się szybko jednym z najpopularniejszych serialu w USA w tamtym czasie. Opowiadał historię Michaela, mężczyzny zdeterminowanego, by udowodnić niewinność swojego brata Lincolna i uratować go przed karą śmierci, opracowując misterny plan ucieczki z więzienia. Serial był emitowany na kanale Fox przez cztery sezony. Następnie powrócił w 2015 roku z 5. serią z oryginalną obsadą.
