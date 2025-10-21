placeholder
Niedocenione seriale science ficiton. Czas dać im drugą szansę

Kochamy gatunek science fiction, bo oferuje nam wszystko, czego można wymagać od dobrej rozrywki. Kultowe serie nadały mu kształt, ale istnieją też seriale, które - choć na to zasługują - nie spotkały się z odpowiednim zainteresowaniem. Te produkcje zostały zdecydowanie niedocenione.
Kamila Markowska
Tagi:  science fiction 
niedocenione produkcje seriale
Jerycho fot. materiały prasowe
Czym byłaby popkultura bez ikonicznych fabuł science fiction? Seriale takie jak Star Trek: Oryginalna Seria czy Doktor Who przedarły się do kanonu najbardziej lubianych produkcji telewizyjnych w dziejach. Nietrudno się temu dziwić, zwłaszcza że serie te wyznaczyły kierunek dla całego gatunku, inspirując twórców do realizowania kolejnych niekonwencjonalnych historii. Rozrywkowa forma, która stanowi ramę dla konceptów przekraczających ludzką wyobraźnię, a także metoda przedstawiania najdziwniejszych światów w sposób bliski widzowi, sprawiają, że science fiction to gatunek pełen nieograniczonych możliwości.

Niestety nie wszystkie seriale odniosły sukces, a co gorsza - wiele z nich krytykowano lub pozostawiono bez większego echa. I choć często nie ustępowały jakością uznanym produkcjom, czynniki zewnętrzne rzutowały na ich powodzenie i przyjęcie przez widzów. Bywały to nietrafione strategie promocyjne, lekceważący stosunek studia lub chybione decyzje dotyczące emisji. Część z tych tytułów oferowała znacznie więcej, niż oczekiwał przeciętny odbiorca, przez co sama idea serialu mogła wydawać się przytłaczająca.

W galerii czekają na Was tytuły, którym warto dać drugą szansę. Zwrócić na nie większą uwagę, a może nawet otworzyć się na myśl o ich powrocie w nowej odsłonie.

Niedocenione seriale science ficiton 

The OA (2016-2019)

The OA (2016-2019)
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbook.com

