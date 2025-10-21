Niedocenione seriale science ficiton. Czas dać im drugą szansę

fot. materiały prasowe

Czym byłaby popkultura bez ikonicznych fabuł science fiction? Seriale takie jak Star Trek: Oryginalna Seria czy Doktor Who przedarły się do kanonu najbardziej lubianych produkcji telewizyjnych w dziejach. Nietrudno się temu dziwić, zwłaszcza że serie te wyznaczyły kierunek dla całego gatunku, inspirując twórców do realizowania kolejnych niekonwencjonalnych historii. Rozrywkowa forma, która stanowi ramę dla konceptów przekraczających ludzką wyobraźnię, a także metoda przedstawiania najdziwniejszych światów w sposób bliski widzowi, sprawiają, że science fiction to gatunek pełen nieograniczonych możliwości.

Niestety nie wszystkie seriale odniosły sukces, a co gorsza - wiele z nich krytykowano lub pozostawiono bez większego echa. I choć często nie ustępowały jakością uznanym produkcjom, czynniki zewnętrzne rzutowały na ich powodzenie i przyjęcie przez widzów. Bywały to nietrafione strategie promocyjne, lekceważący stosunek studia lub chybione decyzje dotyczące emisji. Część z tych tytułów oferowała znacznie więcej, niż oczekiwał przeciętny odbiorca, przez co sama idea serialu mogła wydawać się przytłaczająca.

W galerii czekają na Was tytuły, którym warto dać drugą szansę. Zwrócić na nie większą uwagę, a może nawet otworzyć się na myśl o ich powrocie w nowej odsłonie.

Niedocenione seriale science ficiton