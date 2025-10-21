placeholder
Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia

Według najnowszych doniesień Jessica Jones faktycznie może otrzymać solowy projekt w ramach MCU. Włodarze Marvela mieli podjąć już w tej sprawie pierwsze decyzje, które bez dwóch zdań ucieszą fanów postaci. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
MCU Jessica Jones
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Jessica Jones Marvel/Netflix
W maju dowiedzieliśmy się, że Jessica Jones ostatecznie pojawi się w MCU w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Od tego momentu w sieci mówi się naprawdę sporo o postaci portretowanej przez Krysten Ritter, którą widzowie doskonale znają z superbohaterskich produkcji Netfliksa. Szef telewizyjnego oddziału Marvela, Brad Winderbaum, zasugerował nawet, że słynna detektyw doczeka się "należnego jej miejsca" w ekranowym uniwersum Domu Pomysłów - i to "szybciej, niż myślimy". 

Scooperzy siłą rzeczy zaczęli raportować, że Jessica Jones w najbliższej przyszłości dostanie solowy projekt, przy czym nie jest jasne, czy w tym przypadku chodzi o serial, czy też specjalny program - jak ten, którego bohaterem w przyszłym roku stanie się Punisher. Teraz MyTimeToShineHello donosi, że Marvel już teraz rozpoczął poszukiwania scenarzystów do tajemniczego przedsięwzięcia z Krysten Ritter.

Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich [RANKING]

arrow-left 24. Mariah Dillard aka Black Mariah – jedna z najbardziej wpływowych osób w Nowym Jorku, bezlitośnie wykorzystująca swoje powiązania ze światem przestępczym i polityki. Doskonale lawirująca pomiędzy różnymi zagrożeniami, zdołała przejąć od Cottonmoutha imperium rodziny Strokesów. fot. Netflix/Marvel arrow-right
24. Mariah Dillard aka Black Mariah – jedna z najbardziej wpływowych osób w Nowym Jorku, bezlitośnie wykorzystująca swoje powiązania ze światem przestępczym i polityki. Doskonale lawirująca pomiędzy różnymi zagrożeniami, zdołała przejąć od Cottonmoutha imperium rodziny Strokesów.
23. Billy Russo aka Jigsaw – weteran wojenny i biznesmen, który z biegiem czasu stał się największym zagrożeniem dla Punishera. Niezwykle bezwzględny w swoim modus operandi, jest także doskonałym taktykiem. Pierwszorzędny snajper, który był w stanie walczyć jak równy z równym z Punisherem.
22. Mary Walker aka Tyfusowa Mary – detektyw i była żołnierz służb specjalnych. Doskonały szpieg, która do perfekcji opanowała wschodnie sztuki walki, pozwalające jej rywalizować z najpotężniejszymi postaciami uniwersum. Ma jednak ogromną słabość w postaci zaburzeń osobowości.
21. Nobu Yashioka – wysoko postawiony członek Ręki, współpracujący z Wilsonem Fiskiem i wydający polecenia Murakamiemu. Jeden z największych wojowników uniwersum, który do perfekcji opanował sztuki walki i akrobację. Zasłużył na wyższą pozycję na liście, lecz należy tu wziąć pod uwagę sposób, w jaki został zmanipulowany przez Elektrę, Kingpina i ostatecznie zabity przez Sticka.
20. Bakuto – jeden z członków-założycieli Ręki, przez lata również jej lider. Choć poza mistrzostwem w sztukach walki i operowaniu bronią białą dysponuje także nadludzką wytrzymałością, w toku podtrzymywania swoich manipulacji z czasem zupełnie się pogubił.
19. Colleen Wing – trenowana przez Bakuto opanowała wschodnie sztuki walki do perfekcji; na tyle dobrze, że była w stanie na tym polu pokonać dawnego mentora. Z czasem twórcy coraz mocniej eksponowali jej zdolności, pokazując, że Colleen może pojedynkować się nawet z postaciami obdarzonymi nadludzkimi umiejętnościami.
18. Elektra – maszyna do walki, którą doprawdy trudno zatrzymać. Doskonale włada także właściwie każdym rodzajem broni. Jej moce zostały jeszcze zwielokrotnione po zmartwychwstaniu, po których stała się najprawdopodobniej najniebezpieczniejszą zabójczynią w całym uniwersum.
17. Willis Stryker aka Diamondback – śmiertelnie niebezpieczny i bezwzględny przestępca, potrafiący walczyć jak równy z równym z przeciwnikami pokroju Luke’a Cage’a. Wszystko za sprawą specjalnego kombinezonu produkcji Hammer Industries, który nadawał właścicielowi nadludzką siłę i wytrzymałość.
16. Misty Knight – już jako zwyczajna detektyw miała szereg znajomości i innych koneksji, z którymi musieli liczyć się wszyscy. Po utracie ręki firma Rand Enterpraises stworzyła jednak dla niej specjalną protezę, która znacznie zwiększała siłę uderzenia. Dość powiedzieć, że dzięki temu Misty była w stanie przebijać stal czy powalać wielu przeciwników jednocześnie.
15. Will Simpson aka Nuke – po wejściu w posiadanie specjalnych pigułek nabył nadludzką siłę i wytrzymałość. Znalazłby się jeszcze wyżej na liście, gdyby nie jego niestabilność psychiczna.
14. Alexandra Reid – to ona stała na czele Ręki, przez lata wpływając na zwiększającą się potęgę organizacji. Jest długowieczna, w dodatku opanowała sztuki walki do tego stopnia, iż większego zagrożenia dla niej nie stanowił choćby sam Murakami. Przypomnijmy, że była również w stanie oszukać wyostrzone zmysły Daredevila i Sticka. Warto jeszcze pamiętać o jej magicznych mocach – to ona doprowadziła do zmartwychwstania Elektry.
13. Alisa Jones – matka Jessiki, dysponująca podobnymi mocami, w tym nadludzką siłą, wytrzymałością i szybkością, a także krótkodystansowym lotem. Choć jest doskonałą zabójczynią i niejednokrotnie potwierdzała niebywałą inteligencją, to jej słabością są różnego rodzaju ograniczenia psychiczne sprawiająca, że staje się potencjalnie łatwym celem manipulacji.
12. Davos – syn potężnego Lei Kunga, jeden z pretendentów do tytułu Iron Fista. Po szkoleniu w K’un-Lun stał się jednym z najlepszych mistrzów sztuk walki na świecie. Z czasem jego moc jeszcze wzrosła – wszystko przez nadludzką wytrzymałość i kumulowanie wyzwalanej za pomocą czerwonej pięści energii chi.
11. Stick – o jego mistrzostwie w sztukach walki przesądza tylko fakt, że to on był nauczycielem Daredevila i Elektry. Wybitny strateg, który opracował plan pokonania Ręki. Warto też pamiętać, że nawet jako staruszek był w stanie pokonać Matta Murdocka.
10. Madame Gao – pal licho, że przez powiązania z Ręką czy światkiem przestępczym stała się jedną z głównych rozgrywających w całym uniwersum. Z całą pewnością posiada także nadnaturalną i trenowaną przez stulecia moc; zwróćcie uwagę, że była w stanie powalić Iron Fista i Daredevila jednocześnie tylko za pomocą ruchu pięścią. Z drugiej strony możemy domniemywać, że interesy z tak wielką liczbą postaci znacznie ją osłabiły – w pewnym momencie nie sposób było zliczyć jej wrogów.
9. Benjamin Poindexter – były żołnierz i agent FBI, który po założeniu stroju Daredevila zdradzał niemal nadludzkie cechy taktyczne i w walce jeden na jeden. W trakcie pojedynku posługiwał się przeróżnymi przedmiotami, pokazując także nadprzyrodzony zmysł orientacji. Pamiętajmy też, że jako dziecko zabił rówieśnika przy pomocy piłki baseballowej.
8. Frank Castle – jeśli mielibyśmy wskazać w całym uniwersum wojownika z krwi i kości, to Punisher z całą pewnością rywalizowałby na tym polu o palmę pierwszeństwa z Daredevilem. Jego potęga wynika głównie z jego motywacji – tego antybohatera nie jest w stanie zatrzymać absolutnie nic, a przy pomocy jednego karabinu był w stanie zdziesiątkować struktury mafijne Nowego Jorku.
7. John McIver aka Bushmaster – to ktoś znacznie więcej niż mafijny boss, bezlitośnie rozprawiający się z przeciwnikami. Dzięki formule Nightshade wszedł w posiadanie nadludzkiej siły, wytrzymałości i szybkości, wielokrotnie zwiększył się także jego proces regeneracji. W pierwszej walce pokonał Luke’a Cage’a.
6. Wilson Fisk aka Kingpin – najpotężniejsza postać świata mafijnego Nowego Jorku. Jego geniusz intelektualny i znakomita strategia sprawiły, że przez długi czas był on bez dwóch zdań najważniejszą postacią w uniwersum jeśli idzie o rozdawanie kart. Pamiętajmy też o jego niewyobrażalnej sile fizycznej, która pozwoliła mu zmierzyć się z Daredevilem.
5. Matt Murdock aka Daredevil – możemy się spierać o to, czy jego zmysły działają w sposób nadprzyrodzony, jednak w dalszym ciągu to prawdopodobnie największy wojownik uniwersum, czemu dał wyraz w niezliczonych bojach. Potrafi pokonać dziesiątki nacierających na niego przeciwników jednocześnie, doskonale odnajduje się również na polu walki z istotami uzbrojonymi w nadludzkie zdolności.
4. Jessica Jones – nadludzko silna, wytrzymała i szybka, potrafi również latać (czy raczej skakać) na krótkich dystansach. Do tego wszystkiego dochodzi również wybitna inteligencja i zmysł taktyczny. Z drugiej strony chyba wszyscy zgodzimy się, że alkohol jest ogromną słabością Jessiki, która nie pozwala jej wydobyć pełnego potencjału tkwiącego w katalogu mocy.
3. Daniel Rand aka Iron Fist – szkolony w K’un-Lun mistrz wschodnich sztuk walki, który pokonał nieśmiertelnego smoka w pojedynku o tytuł Żelaznej Pięści. Jego zmysły są z całą pewnością wyostrzone, lecz największą mocą postaci poza zdolnością przyzywania potęgi Shou-Lao pozostaje manipulacja enegią chi, pozwalająca na wchłanianie siły uderzenia czy szybszy proces regeneracji.
2. Luke Cage – najważniejszą kwestią pozostaje to, dlaczego w tym rankingu znajduje się nad Iron Fistem. Wszystko przez jego niemającą żadnej analogii w uniwersum siłę fizyczną i kuloodporność; Luke Cage w pełnej formie nie ma godnego rywala w walce jeden na jeden.
1. Kilgrave – bez dwóch zdań najbardziej złowieszczy antagonista całego uniwersum. Posiada niewyobrażalną moc w postaci programowania absolutnie każdego ludzkiego umysłu, co czyni go najpotężniejszą postacią wspólnego świata Marvela i Netfliksa. Nie przekreśla tego nawet miłość do Jessiki Jones; przez krótki okres Kilgrave wykorzystywał swoje zdolności do czynienia dobra, pokazując cały potencjał tkwiący w swoich mocach.
25. Alessa Geomi aka Oblubienica Dziewięciu Pająków – wybitna specjalistka w dziedzinie arachnologii, pracująca nad toksynami, które wykorzystywała w walce. Mistrzyni sztuk walki, korzystająca z wielu jej metod – także opanowanego do perfekcji uwodzenia. Była w stanie zmierzyć się w pojedynku z Iron Fistem.

Internauci skłaniają się ku opinii, że Jessica Jones powinna otrzymać nowy sezon serialu ze swoim udziałem, tym bardziej, że 2. i 3. odsłona netfliksowej serii dla nie tak znowu małej grupy odbiorców okazała się rozczarowaniem. 

Źródło: MyTimeToShineHello

