W maju dowiedzieliśmy się, że Jessica Jones ostatecznie pojawi się w MCU w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Od tego momentu w sieci mówi się naprawdę sporo o postaci portretowanej przez Krysten Ritter, którą widzowie doskonale znają z superbohaterskich produkcji Netfliksa. Szef telewizyjnego oddziału Marvela, Brad Winderbaum, zasugerował nawet, że słynna detektyw doczeka się "należnego jej miejsca" w ekranowym uniwersum Domu Pomysłów - i to "szybciej, niż myślimy".

Scooperzy siłą rzeczy zaczęli raportować, że Jessica Jones w najbliższej przyszłości dostanie solowy projekt, przy czym nie jest jasne, czy w tym przypadku chodzi o serial, czy też specjalny program - jak ten, którego bohaterem w przyszłym roku stanie się Punisher. Teraz MyTimeToShineHello donosi, że Marvel już teraz rozpoczął poszukiwania scenarzystów do tajemniczego przedsięwzięcia z Krysten Ritter.

Internauci skłaniają się ku opinii, że Jessica Jones powinna otrzymać nowy sezon serialu ze swoim udziałem, tym bardziej, że 2. i 3. odsłona netfliksowej serii dla nie tak znowu małej grupy odbiorców okazała się rozczarowaniem.