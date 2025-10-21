Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia
Według najnowszych doniesień Jessica Jones faktycznie może otrzymać solowy projekt w ramach MCU. Włodarze Marvela mieli podjąć już w tej sprawie pierwsze decyzje, które bez dwóch zdań ucieszą fanów postaci.
W maju dowiedzieliśmy się, że Jessica Jones ostatecznie pojawi się w MCU w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Od tego momentu w sieci mówi się naprawdę sporo o postaci portretowanej przez Krysten Ritter, którą widzowie doskonale znają z superbohaterskich produkcji Netfliksa. Szef telewizyjnego oddziału Marvela, Brad Winderbaum, zasugerował nawet, że słynna detektyw doczeka się "należnego jej miejsca" w ekranowym uniwersum Domu Pomysłów - i to "szybciej, niż myślimy".
Scooperzy siłą rzeczy zaczęli raportować, że Jessica Jones w najbliższej przyszłości dostanie solowy projekt, przy czym nie jest jasne, czy w tym przypadku chodzi o serial, czy też specjalny program - jak ten, którego bohaterem w przyszłym roku stanie się Punisher. Teraz MyTimeToShineHello donosi, że Marvel już teraz rozpoczął poszukiwania scenarzystów do tajemniczego przedsięwzięcia z Krysten Ritter.
Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich [RANKING]
Internauci skłaniają się ku opinii, że Jessica Jones powinna otrzymać nowy sezon serialu ze swoim udziałem, tym bardziej, że 2. i 3. odsłona netfliksowej serii dla nie tak znowu małej grupy odbiorców okazała się rozczarowaniem.
Źródło: MyTimeToShineHello
