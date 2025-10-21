Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

Marvel/Sony/YouTube/Scottish Journeys

Kiedy ukaże się pierwszy zwiastun filmu Spider-Man 4? Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Serwis Trailer Track donosi, że teaser przyszłorocznej produkcji o Pajączku może zadebiutować w kinach przed seansami Avatara 3, który ma ustaloną datę premiery na 19 grudnia. Portal podkreśla jednak, że w chwili obecnej taki obrót spraw jest oparty jedynie na pogłoskach, natomiast oficjalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Nie lada gratką dla fanów Marvela jest to, że także przed Ogniem i popiołem najprawdopodobniej będzie wyświetlana inna zapowiedź odsłony MCU, Avengers: Doomsday. Trailer Track wychodzi z założenia, że jest "całkiem możliwe", iż Dom Pomysłów zdecyduje się na pokazanie aż dwóch teaserów swoich przyszłorocznych produkcji - i to dopełnionych trailerem Odysei w reżyserii Christophera Nolana.

Nowe materiały z planu

Do sieci trafiły również kolejne zdjęcia i wideo z planu Całkiem nowego dnia. Widzimy na nich Toma Hollanda podczas kręcenia jednej ze scen akcji, jak również kobietę, która jest dublerką Sadie Sink - zwróćmy uwagę, że nosi ona dżinsy, w przeciwieństwie do spodni moro, które mogliśmy zobaczyć na gwieździe Stranger Things.

Czy Daredevil pojawi się w Spider-Manie 4?

Serwis Deadline poruszył z kolei kwestię potencjalnej obecności Daredevila w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień - przypomnijmy, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z serią sprzecznych doniesień w tej sprawie. Wcielający się w rolę Matta Murdocka Charlie Cox podczas nowojorskiego Comic Conu postawił sprawę jasno: w nowej produkcji o Pajączku go nie zobaczymy.

Wiem, że wszyscy myślą, że jestem w nowym Spider-Manie, bo kręciłem coś w Londynie. A le tak nie jest, nie ma mnie w tym filmie.

Produkcja Spider-Man 4 ma ukazać się w kinach 31 lipca przyszłego roku.