Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?

fot. 101 Studios // Federation Entertainment // MTV Entertainment Studios

Reklama

Kennedy to nowy serial Netflixa zainspirowany książką Fredrika Logevalla pt. JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Opowie historię tej słynnej rodziny jeszcze przed tym, jak John F. Kennedy zostały wybrany na prezydenta USA.

Czytaj więcej: Scarlett Johansson zagra w aktorskiej wersji Zaplątanych? Aktorka komentuje

Kennedy zabierze widzów do lat 30. XX wieku, gdy Joe Sr., jego żona Rose i dziewięcioro dzieci zaczynają przyciągać uwagę całego narodu. Będzie śledzić losy tytułowej rodziny poprzez romanse i rywalizacje, które ją ukształtowały, będące DNA amerykańskiej kultury. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Sam Shaw (Projekt Manhattan, Castle Rock).

Jaki będzie serial Kennedy?

Twórca w rozmowie z Tudum stwierdził, że historia Kennedych jest najbliższa amerykańskiej mitologii, która znajduje się "gdzieś pomiędzy Szekspirem a Modą na sukces".

Ale olśniewająca, pełna niuansów biografia Fredrika Logevalla uchyla rąbka tajemnicy na temat brzemienia i ludzkich dążeń kryjących się za tym mitem. Ujawnia równie wiele o naszej teraźniejszości - o tym, jak się tu znaleźliśmy i dokąd zmierzamy - co o samych Kennedych. Jestem podekscytowany możliwością zgłębienia tej sagi o rodzinie i świecie w okresie transformacji z Erikiem Rothem, Thomasem Vinterbergiem i naszą niesamowitą grupą artystów i partnerów, w momencie, gdy nasza przeszłość wydaje się tak aktualna.

Netflix ogłosił, że dwukrotnie nominowany do Oscara Michael Fassbender (Agencja, Szpiedzy) zagra w serialu Joe Kennedy'ego Seniora, patriarchę rodziny. Na razie nie podano innych nazwisk z obsady.

fot. Focus Features // Michael Fassbender w filmie "Szpiedzy"

Kennedy - fabuła

Kennedy odsłania intymne historie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną dynastię nowożytnej historii i pomogły stworzyć świat, w którym dzisiaj żyjemy. Akcja pierwszego sezonu, rozpoczynająca się w latach 30. XX wieku, ukazuje nieprawdopodobną drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci, w tym zbuntowanego drugiego syna, Jacka, który z trudem wychodzi z cienia starszego brata, uważanego za złotego chłopca.