Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?
Oficjalnie potwierdzono, że Michael Fassbender zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Netflixa pt. Kennedy, który opowie o tej słynnej amerykańskiej rodzinie. Twórca zdradził szczegóły produkcji.
Kennedy to nowy serial Netflixa zainspirowany książką Fredrika Logevalla pt. JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Opowie historię tej słynnej rodziny jeszcze przed tym, jak John F. Kennedy zostały wybrany na prezydenta USA.
Czytaj więcej: Scarlett Johansson zagra w aktorskiej wersji Zaplątanych? Aktorka komentuje
Kennedy zabierze widzów do lat 30. XX wieku, gdy Joe Sr., jego żona Rose i dziewięcioro dzieci zaczynają przyciągać uwagę całego narodu. Będzie śledzić losy tytułowej rodziny poprzez romanse i rywalizacje, które ją ukształtowały, będące DNA amerykańskiej kultury. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Sam Shaw (Projekt Manhattan, Castle Rock).
Jaki będzie serial Kennedy?
Twórca w rozmowie z Tudum stwierdził, że historia Kennedych jest najbliższa amerykańskiej mitologii, która znajduje się "gdzieś pomiędzy Szekspirem a Modą na sukces".
Netflix ogłosił, że dwukrotnie nominowany do Oscara Michael Fassbender (Agencja, Szpiedzy) zagra w serialu Joe Kennedy'ego Seniora, patriarchę rodziny. Na razie nie podano innych nazwisk z obsady.
Kennedy - fabuła
Kennedy odsłania intymne historie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną dynastię nowożytnej historii i pomogły stworzyć świat, w którym dzisiaj żyjemy. Akcja pierwszego sezonu, rozpoczynająca się w latach 30. XX wieku, ukazuje nieprawdopodobną drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci, w tym zbuntowanego drugiego syna, Jacka, który z trudem wychodzi z cienia starszego brata, uważanego za złotego chłopca.
Źródło: netflix.com
