Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?

Oficjalnie potwierdzono, że Michael Fassbender ​zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Netflixa pt. Kennedy, który opowie o tej słynnej amerykańskiej rodzinie. Twórca zdradził szczegóły produkcji.
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
obsada serial netflix Kennedy
Szpiedzy fot. 101 Studios // Federation Entertainment // MTV Entertainment Studios
Kennedy to nowy serial Netflixa zainspirowany książką Fredrika Logevalla pt. JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Opowie historię tej słynnej rodziny jeszcze przed tym, jak John F. Kennedy zostały wybrany na prezydenta USA.

Kennedy zabierze widzów do lat 30. XX wieku, gdy Joe Sr., jego żona Rose i dziewięcioro dzieci zaczynają przyciągać uwagę całego narodu. Będzie śledzić losy tytułowej rodziny poprzez romanse i rywalizacje, które ją ukształtowały, będące DNA amerykańskiej kultury. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Sam Shaw (Projekt ManhattanCastle Rock).

Jaki będzie serial Kennedy?

Twórca w rozmowie z Tudum stwierdził, że historia Kennedych jest najbliższa amerykańskiej mitologii, która znajduje się "gdzieś pomiędzy Szekspirem a Modą na sukces".

Ale olśniewająca, pełna niuansów biografia Fredrika Logevalla uchyla rąbka tajemnicy na temat brzemienia i ludzkich dążeń kryjących się za tym mitem. Ujawnia równie wiele o naszej teraźniejszości - o tym, jak się tu znaleźliśmy i dokąd zmierzamy - co o samych Kennedych. Jestem podekscytowany możliwością zgłębienia tej sagi o rodzinie i świecie w okresie transformacji z Erikiem Rothem, Thomasem Vinterbergiem i naszą niesamowitą grupą artystów i partnerów, w momencie, gdy nasza przeszłość wydaje się tak aktualna. 

Netflix ogłosił, że dwukrotnie nominowany do Oscara Michael Fassbender (Agencja, Szpiedzy) zagra w serialu Joe Kennedy'ego Seniora, patriarchę rodziny. Na razie nie podano innych nazwisk z obsady.

fot. Focus Features // Michael Fassbender w filmie "Szpiedzy"

Kennedy - fabuła

Kennedy odsłania intymne historie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej ikoniczną dynastię nowożytnej historii i pomogły stworzyć świat, w którym dzisiaj żyjemy. Akcja pierwszego sezonu, rozpoczynająca się w latach 30. XX wieku, ukazuje nieprawdopodobną drogę Joe i Rose Kennedych oraz ich dziewięciorga dzieci, w tym zbuntowanego drugiego syna, Jacka, który z trudem wychodzi z cienia starszego brata, uważanego za złotego chłopca.

Źródło: netflix.com

Magda Muszyńska
