Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby
Plotka od znanego scoopera sugeruje, iż jeden z pierwszych superbohaterów w historii komiksów może otrzymać projekt w Netflixie. O kogo chodzi?
Fantom, postać powstała w 1936 roku, to pierwszy komiksowy heros, który zamiast oczu miał charakterystyczne białe otwory od maski. Nosił też kolory, ciasny strój, który potem stał się wzorem dla najpopularniejszych superbohaterów na świecie. W przeszłości powstało wiele adaptacji z udziałem tego bohatera. Od seriali telewizyjnych przez filmy. Ostatni z nich ukazał się 1996 roku i okazał klęską studia - występował w nim Billy Zane w roli głównej. W 2009 roku powstał z kolei serial aktorski, ale on również nie przyjął się dobrze i został anulowany po zaledwie jednym sezonie. W 2014 roku mówiło się o powstaniu nowego filmu - Drew Simon miał być producentem wykonawczym, ale słuch po tym projekcie zaginął. Czy legendarny Fantom może jednak powrócić na ekran? Okazuje się, że tak.
Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił
Jeśli wierzyć doniesieniom wiarygodnego scoopera z branży filmowej, MyTimeToShineHello, projektem o Fantomie zainteresowany jest Netflix. Na razie nie wiadomo, czy byłaby to produkcja aktorska czy też animowana, ale źródła skłaniają się ku pierwszej opcji.
Chcielibyście zobaczyć na ekranie w wersji aktorskiej tego ikonicznego herosa, bez którego inni superbohaterowie nie wyglądaliby tak samo?
Źródło: comicbookmovie.com
