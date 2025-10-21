Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Fantom, postać powstała w 1936 roku, to pierwszy komiksowy heros, który zamiast oczu miał charakterystyczne białe otwory od maski. Nosił też kolory, ciasny strój, który potem stał się wzorem dla najpopularniejszych superbohaterów na świecie. W przeszłości powstało wiele adaptacji z udziałem tego bohatera. Od seriali telewizyjnych przez filmy. Ostatni z nich ukazał się 1996 roku i okazał klęską studia - występował w nim Billy Zane w roli głównej. W 2009 roku powstał z kolei serial aktorski, ale on również nie przyjął się dobrze i został anulowany po zaledwie jednym sezonie. W 2014 roku mówiło się o powstaniu nowego filmu - Drew Simon miał być producentem wykonawczym, ale słuch po tym projekcie zaginął. Czy legendarny Fantom może jednak powrócić na ekran? Okazuje się, że tak.

Jeśli wierzyć doniesieniom wiarygodnego scoopera z branży filmowej, MyTimeToShineHello, projektem o Fantomie zainteresowany jest Netflix. Na razie nie wiadomo, czy byłaby to produkcja aktorska czy też animowana, ale źródła skłaniają się ku pierwszej opcji.

Chcielibyście zobaczyć na ekranie w wersji aktorskiej tego ikonicznego herosa, bez którego inni superbohaterowie nie wyglądaliby tak samo?