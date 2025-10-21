placeholder
Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

Plotka od znanego scoopera sugeruje, iż jeden z pierwszych superbohaterów w historii komiksów może otrzymać projekt w Netflixie. O kogo chodzi?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Fantom 
The Phantom komiks
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Fantom fot. materiały prasowe
Fantom, postać powstała w 1936 roku, to pierwszy komiksowy heros, który zamiast oczu miał charakterystyczne białe otwory od maski. Nosił też kolory, ciasny strój, który potem stał się wzorem dla najpopularniejszych superbohaterów na świecie. W przeszłości powstało wiele adaptacji z udziałem tego bohatera. Od seriali telewizyjnych przez filmy. Ostatni z nich ukazał się 1996 roku i okazał klęską studia - występował w nim Billy Zane w roli głównej. W 2009 roku powstał z kolei serial aktorski, ale on również nie przyjął się dobrze i został anulowany po zaledwie jednym sezonie. W 2014 roku mówiło się o powstaniu nowego filmu - Drew Simon miał być producentem wykonawczym, ale słuch po tym projekcie zaginął. Czy legendarny Fantom może jednak powrócić na ekran? Okazuje się, że tak.

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

Jeśli wierzyć doniesieniom wiarygodnego scoopera z branży filmowej, MyTimeToShineHello, projektem o Fantomie zainteresowany jest Netflix. Na razie nie wiadomo, czy byłaby to produkcja aktorska czy też animowana, ale źródła skłaniają się ku pierwszej opcji. 

Chcielibyście zobaczyć na ekranie w wersji aktorskiej tego ikonicznego herosa, bez którego inni superbohaterowie nie wyglądaliby tak samo?

Źródło: comicbookmovie.com

