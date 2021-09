Najmro wygrywa weekend w kinach, Kiepski start Żeby nie było śladów

fot. Robert Pałka

Wygląda na to, że dobre polskie kino jest w stanie przyciągać ludzi przed ekrany. Najmro. Kocha, kradnie, szanuje w weekend otwarcie obejrzało 70 357 osób. W drugi weekend natomiast aż 46 282 widzów, więc spadek jest dość niewielki. Łącznie film inspirowany prawdziwą historią obejrzało 158 758 widzów.

Świetnie oceniani Teściowie nadal radzą sobie znakomicie przyciągając w trzecim weekendzie wyświetlania aż 45 081 widzów. Do tej pory na tę komedię wybrało się 293 008 osób.

Podium zamyka Small World, czyli nowy film Patryka Vegi, który w porównaniu do weekendu poprzedniego stracił prawie 50 tysięcy widzów. Tym razem obejrzało go 44 339 osób. Łącznie na film wybrało się 342 501 widzów.

Kiepski start zaliczył polski kandydat do Oscara Żeby nie było śladów. Do kina wybrało się zaledwie 26 193 widzów. Daje to niską siódmą lokatę w TOP 10 i mało optymistyczne prognozy na zebranie większej liczby widzów w kolejnych tygodniach.

Lepiej poradziła sobie familijna nowość Jak rozmawiać z psem, która przyciągnęła 30 948 widzów.

Do tego dystrybutor UIP poinformował, że największym hitem 2021 roku został Psi Patrol Film. Do tej pory przyciągnął on 820 tysięcy osób. Trudno oczekiwać, by jakikolwiek film miał szansę temu dorównać.