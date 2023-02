Fantastyczna Czwórka - Mila Kunis zagra Sue Storm w MCU? Plotka ekscytuje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe/Paulina Guz

W internecie pojawiły się zdjęcia, na których widać Milę Kunis w towarzystwie Matta Shakmana, reżysera nowej Fantastycznej Czwórki od Marvel Studios. Fani spekulują, że może być kandydatką do roli Sue Storm, czyli Niewidzialnej Kobiety.

Aktorka ma za sobą długą karierę: zagrała w kultowym serialu Różowe lata siedemdziesiąte i takich komediach jak To tylko seks czy Złe mamuśki. Do tej pory nie eksperymentowała jednak z kinem superbohaterskim, choć przyznała, że chętnie zagrałyby w czymś w stylu Strażników Galaktyki.

Fantastyczna Czwórka - Mila Kunis w obsadzie?

To Daily Mail podzieliło się zdjęciami Mili Kunis i Matta Shakmana na kawie w LA. Ponieważ casting trwa, wielu internautów stwierdziło, że ich spotkanie może dotyczyć właśnie Fantastycznej Czwórki. Na tym etapie to jednak tylko plotki.

https://twitter.com/TheMarvelFocus/status/1623795967781912577

Warto przypomnieć, że wcześniej rolę Sue Storm grały Jessica Alba i Kate Mara, za to najczęściej typowaną przez fanów nową Niewidzialną Kobietą jest Emily Blunt. Na tym etapie wciąż jednak nie wiadomo, kto zostanie wybrany. Matt Shakman poinformował, że casting jest "we wczesnej fazie", więc wszelkie dotychczasowe informacje to głównie spekulacje.

Fantastyczna Czwórka - kiedy rusza produkcja?

Reboot Fantastycznej Czwórki i osadzenie ważnych komiksowych superbohaterów w MCU to duże wydarzenie. Produkcja filmu ma rozpocząć się pod koniec 2023 roku albo na początku 2024 roku. Im bliżej tej daty, tym fani są bardziej ciekawi.

Fantastyczna czwórka - kandydaci do roli Reeda Richardsa

Zebraliśmy wszystkie plotki i informacje od scooperów z ostatnich miesięcy na temat tego, kto może zagrać Reeda Richardsa. Zobaczcie sami kandydatów.