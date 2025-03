Wiemy, kto zagrał ojca Supermana. Gwiazda Marvela, aktor 12-krotnie nominowany do Oscara, w DCU

Do sieci wyciekła informacja o roli Jor-Ela w Supermanie. Kto zagrał ojca Człowieka ze stali? Jest to duży spoiler, ponieważ nie wiemy czy James Gunn chciał ten casting jakoś ukryć i zachować w tajemnicy. Wcześniej plotki zapowiadali gwiazdę wielkiego formatu i to była prawda.