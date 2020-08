Naprzód online - film Pixara trafi do HBO GO. Kiedy premiera?

Źródło: materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, Naprzód pojawi się online w HBO GO. Premiera zaplanowana jest na 13 września 2020 roku. Film animowany będzie można obejrzeć z polskim dubbingiem. Do tej pory Naprzód było jedynie dostępne w platformach opartych na formie PVOD, w których mogliśmy wykupić dostęp na 48 godzin. Po raz pierwszy animacja wchodzi do serwisu opartego na subskrypcji.

Naprzód - o czym film?

Historia rozgrywa się w świecie fantasy na przedmieściach. Bohaterami są dwaj nastoletni bracia będący elfami, którzy wyruszają na przygodę, by odkryć, że w świecie istnieje jeszcze magia.

Naprzód - zwiastun