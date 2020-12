Nawiedzony dwór w Bly - jaka przyszłość serii? Mike Flanagan komentuje

Netflix

Nawiedzony dom na wzgórzu to serial Netflixa z 2018 roku, który stał się nieoczekiwanym hitem. Wiemy, że to dało początek antologii, której efektem była druga produkcja Nawiedzony dwór w Bly - z nową historią i całkowicie innymi bohaterami.

Nawiedzony dwór w Bly przedstawia historię inspirowaną powieścią Henry'ego Jamesa pt.: The Turn of the Screw z 1898 roku. Druga odsłona antologii opowiada historię guwernantki, której powierzono opiekę nad „dwójką bardzo niezwykłych dzieci”. Czy franczyza będzie kontynuowana? Mike Flanagan, twórca antologii skomentował na Twitterze los serii w odpowiedzi na pytanie fanów.

W tej chwili nie ma planów dotyczących kolejnych rozdziałów. Oczywiście, nigdy nie mów nigdy, ale teraz koncentrujemy się na pełnej liście innych projektów na 2021 rok i później. Jeśli coś się zmieni, absolutnie damy znać wszystkim!

