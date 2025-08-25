Blisko kwadrans rozgrywki z Directive 8020 od twórców Until Dawn. Zobaczcie wideo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Supermassive Games

Reklama

Akcja Directive 8020 rozgrywa się w przestrzeni kosmicznej, a inspiracje sięgają klasyków gatunku, takich jak The Thing Johna Carpentera, Alien Ridleya Scotta czy Event Horizon. Ziemia umiera, a ludzkość szuka nowego domu wśród gwiazd. Statek kolonizacyjny Cassiopeia rozbija się na obcej planecie Tau Ceti f, oddalonej o 12 lat świetlnych od Ziemi. Załoga szybko odkrywa, że nie jest sama na plancie. Wtedy rozpoczyna się właściwa rozgrywka nadchodzącego tytułu.

Podczas targów Gamescom 2025 zaprezentowano 13-minutowy materiał z rozgrywki, ukazujący prolog The Dark Pictures Anthology: Directive 8020. Śledzimy w nim losy dwójki techników pokładowych – Cartera i Simms – którzy wychodzą na zewnętrzną część kadłuba statku Cassiopeia, aby naprawić niebezpieczny wyciek. Podczas misji dochodzi do nagłej eksplozji, która wyrzuca Simms w otchłań kosmosu.

Directive 8020 pierwotnie miała zadebiutować w październiku tego roku. W lipcu tego roku Supermassive Games poinformowało o zwolnieniach około 36 pracowników, co w konsekwencji doprowadziło do przesunięcia premiery gry na przyszły rok.