Reklama
placeholder

K-popowe łowczynie demonów podbiły kina. Historyczne dokonanie Netflixa

Wszystkie filmowe nowości nie miały szans z filmem Netflixa, który jest dostępny od wielu tygodni na platformie streamingowej. Amerykanie wybrali właśnie ten tytuł, zaskakując wszystkich ekspertów od box office. Co to oznacza?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
box office
K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
Reklama

Stany Zjednoczone oszalały na punkcie filmu K-popowe łowczynie demonów. Zgodnie z zapowiedziami film Netflixa, który jest od dawna dostępny na platformie, pokonał wszystkie tytuły stricte kinowe i zajął pierwsze miejsce w box office z wynikiem 18 mln dolarów. To pierwszy przypadek w historii, gdy produkcja streamingowa Netflixa osiągnęła taki sukces!

K-popowe łowczynie demonów – sukces w kinach

Według EntTelligence aż 1,5 mln Amerykanów zdecydowało się wybrać na ten film. To spore zaskoczenie, bo po raz pierwszy film dostępny w streamingu był w stanie pokonać wszystkie kinowe nowości. Na razie nie wiadomo, czy ten wynik może wpłynąć na strategię platformy w kwestii emisji niektórych hitów na wielkim ekranie.

K-popowe łowczynie demonów nie miały żadnej emisji kinowej poza Stanami Zjednoczonymi, mimo że film jest globalnym hitem na platformie.

Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office

Zniknięcia – box office

Horror Zniknięcia dzięki kapitalnym recenzjom krytyków i widzów radzi sobie świetnie. Pomimo niskiego spadku frekwencji na poziomie 36%, nie miał szans w starciu z hitem Netflixa. W USA zebrał 15,6 mln dolarów (łącznie 115,8 mln dolarów), a na świecie 83,5 mln dolarów. Łączny wynik to 199,4 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów.

Box office – pozostałe wyniki finansowe

  • Nikt 2 – 20,8 mln dolarów globalnie przy budżecie 25 mln dolarów (duży spadek frekwencji pomimo dobrych opinii).
  • Zakręcony piątek 2 – 113,3 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
  • Fantastyczna 4 – 490 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
  • Superman – 604,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
  • Naga broń – 86,4 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
  • Jurassic World: Odrodzenie – 844,1 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.
  • Eden – 1 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów (klapa finansowa).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle – 34,7 mln dolarów w weekend poza USA, ponad 200 mln dolarów globalnie.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
box office
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy

6,8

2025
Nikt 2
Zobacz w kinie Nikt 2 Akcja

6,4

2024
Zobacz w kinie Eden Thriller

7,9

2025
Zniknięcia
Zobacz w kinie Zniknięcia Horror

Najnowsze

1 36. Thunderbolts* - 88%
-

Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office

2 Harry Potter - serial
-

Harry Potter - Ron Weasley na filmiku z planu serialu. Jest również Ginny!

3 Sadie Sink - Stranger Things - dyrektorzy castingu nie byli przekonani, czy powinni obsadzić aktorkę w serialu. Powodem miał być jej wiek, zastanawiano się, czy nie jest za stara na rolę. Jednak tak bardzo pragnęła grać, że była gotowa zrobić wszystko, by ich przekonać. „Po prostu błagałam i prosiłam, żeby dali mi więcej materiału, żebym mogła pokazać im coś świeżego”.
-
Plotka

Spider-Man 4 - co z symbiontem z Bez drogi do domu? Nowe tropy o roli Sadie Sink

4 Śmierci w serialach
-
Spoilery

Druzgocące śmierci w serialach. Po nich te historie już nigdy nie były takie same

5 Gwiezdne Wojny: Wizje
-

Gwiezdne Wojny: Wizje - plakat i data premiery. Kiedy obejrzymy nowe odcinki?

6 Ocean's 13
-

Ocean's 14 - twórca Konklawe nie wyreżyseruje. Podał powód

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e162

Moda na sukces

s04e03

Upload

s04e04

Upload

s04e01

Upload

s04e02

Upload

s42e225

Ridiculousness

s42e223

Ridiculousness

s42e224

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Blake Lively
Blake Lively

ur. 1987, kończy 38 lat

Alexander Skarsgård
Alexander Skarsgård

ur. 1976, kończy 49 lat

Natasha Liu Bordizzo
Natasha Liu Bordizzo

ur. 1994, kończy 31 lat

Yifei Liu
Yifei Liu

ur. 1987, kończy 38 lat

Tom Hollander
Tom Hollander

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV