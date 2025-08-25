K-popowe łowczynie demonów podbiły kina. Historyczne dokonanie Netflixa

fot. Netflix

Stany Zjednoczone oszalały na punkcie filmu K-popowe łowczynie demonów. Zgodnie z zapowiedziami film Netflixa, który jest od dawna dostępny na platformie, pokonał wszystkie tytuły stricte kinowe i zajął pierwsze miejsce w box office z wynikiem 18 mln dolarów. To pierwszy przypadek w historii, gdy produkcja streamingowa Netflixa osiągnęła taki sukces!

K-popowe łowczynie demonów – sukces w kinach

Według EntTelligence aż 1,5 mln Amerykanów zdecydowało się wybrać na ten film. To spore zaskoczenie, bo po raz pierwszy film dostępny w streamingu był w stanie pokonać wszystkie kinowe nowości. Na razie nie wiadomo, czy ten wynik może wpłynąć na strategię platformy w kwestii emisji niektórych hitów na wielkim ekranie.

K-popowe łowczynie demonów nie miały żadnej emisji kinowej poza Stanami Zjednoczonymi, mimo że film jest globalnym hitem na platformie.

Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office

Zniknięcia – box office

Horror Zniknięcia dzięki kapitalnym recenzjom krytyków i widzów radzi sobie świetnie. Pomimo niskiego spadku frekwencji na poziomie 36%, nie miał szans w starciu z hitem Netflixa. W USA zebrał 15,6 mln dolarów (łącznie 115,8 mln dolarów), a na świecie 83,5 mln dolarów. Łączny wynik to 199,4 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów.

Box office – pozostałe wyniki finansowe

Nikt 2

Zakręcony piątek 2 – 113,3 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.

Fantastyczna 4 – 490 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Superman – 604,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Naga broń – 86,4 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.

Jurassic World: Odrodzenie – 844,1 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.

Eden

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle – 34,7 mln dolarów w weekend poza USA, ponad 200 mln dolarów globalnie.