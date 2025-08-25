K-popowe łowczynie demonów podbiły kina. Historyczne dokonanie Netflixa
Wszystkie filmowe nowości nie miały szans z filmem Netflixa, który jest dostępny od wielu tygodni na platformie streamingowej. Amerykanie wybrali właśnie ten tytuł, zaskakując wszystkich ekspertów od box office. Co to oznacza?
Stany Zjednoczone oszalały na punkcie filmu K-popowe łowczynie demonów. Zgodnie z zapowiedziami film Netflixa, który jest od dawna dostępny na platformie, pokonał wszystkie tytuły stricte kinowe i zajął pierwsze miejsce w box office z wynikiem 18 mln dolarów. To pierwszy przypadek w historii, gdy produkcja streamingowa Netflixa osiągnęła taki sukces!
K-popowe łowczynie demonów – sukces w kinach
Według EntTelligence aż 1,5 mln Amerykanów zdecydowało się wybrać na ten film. To spore zaskoczenie, bo po raz pierwszy film dostępny w streamingu był w stanie pokonać wszystkie kinowe nowości. Na razie nie wiadomo, czy ten wynik może wpłynąć na strategię platformy w kwestii emisji niektórych hitów na wielkim ekranie.
K-popowe łowczynie demonów nie miały żadnej emisji kinowej poza Stanami Zjednoczonymi, mimo że film jest globalnym hitem na platformie.
Tak źle nie było od 14 lat. Filmy superbohaterskie z niechlubnym rekordem w box office
Zniknięcia – box office
Horror Zniknięcia dzięki kapitalnym recenzjom krytyków i widzów radzi sobie świetnie. Pomimo niskiego spadku frekwencji na poziomie 36%, nie miał szans w starciu z hitem Netflixa. W USA zebrał 15,6 mln dolarów (łącznie 115,8 mln dolarów), a na świecie 83,5 mln dolarów. Łączny wynik to 199,4 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów.
Box office – pozostałe wyniki finansowe
- Nikt 2 – 20,8 mln dolarów globalnie przy budżecie 25 mln dolarów (duży spadek frekwencji pomimo dobrych opinii).
- Zakręcony piątek 2 – 113,3 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
- Fantastyczna 4 – 490 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
- Superman – 604,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
- Naga broń – 86,4 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
- Jurassic World: Odrodzenie – 844,1 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.
- Eden – 1 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów (klapa finansowa).
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle – 34,7 mln dolarów w weekend poza USA, ponad 200 mln dolarów globalnie.
Źródło: deadline.com
