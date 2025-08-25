30. urodziny kultowej serii Heroes of Might and Magic już wkrótce! Ubisoft zapowiada atrakcje dla graczy

fot. Ubisoft

Ubisoft zapowiedział, że w październiku tego roku odbędą się obchody 30-lecia serii Heroes of Might and Magic. Z tej okazji przygotowano atrakcje dla graczy, w tym transmisję na żywo, która odbędzie się 9 października i będzie dostępna w serwisach YouTube oraz Twitch. Podczas wydarzenia zobaczymy m.in. wywiady poświęcone przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości marki. Nie zabraknie również wystąpień Archon Studio – twórców planszowej adaptacji HoMM – oraz deweloperów z Unfrozen Studio, które pracuje nad grą Heroes of Might and Magic: Olden Era.

W trakcie transmisji zostaną zaprezentowane także prace fanów serii. Zainteresowani mogą je zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail ([email protected]) lub poprzez dołączenie do oficjalnego Discorda HoMM.

Aktualnie trwa także specjalny turniej z okazji 30-lecia, w którym gracze rywalizują w najbardziej kultowej odsłonie serii, czyli Heroes of Might and Magic III.

