30. urodziny kultowej serii Heroes of Might and Magic już wkrótce! Ubisoft zapowiada atrakcje dla graczy
Podczas specjalnej transmisji będziemy mieli okazję posłuchać rozmów na temat przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości Heroes of Might and Magic. Nie zabraknie również kolejnych informacji na temat nadchodzącego Olden Era.
Ubisoft zapowiedział, że w październiku tego roku odbędą się obchody 30-lecia serii Heroes of Might and Magic. Z tej okazji przygotowano atrakcje dla graczy, w tym transmisję na żywo, która odbędzie się 9 października i będzie dostępna w serwisach YouTube oraz Twitch. Podczas wydarzenia zobaczymy m.in. wywiady poświęcone przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości marki. Nie zabraknie również wystąpień Archon Studio – twórców planszowej adaptacji HoMM – oraz deweloperów z Unfrozen Studio, które pracuje nad grą Heroes of Might and Magic: Olden Era.
W trakcie transmisji zostaną zaprezentowane także prace fanów serii. Zainteresowani mogą je zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail ([email protected]) lub poprzez dołączenie do oficjalnego Discorda HoMM.
Aktualnie trwa także specjalny turniej z okazji 30-lecia, w którym gracze rywalizują w najbardziej kultowej odsłonie serii, czyli Heroes of Might and Magic III.
Najlepsze i kultowe gry z lat 90. Graliście we wszystkie?
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1994, kończy 31 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1967, kończy 58 lat