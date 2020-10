Nawiedzony dwór w Bly - nowe plakaty serialu zdradzają tytuły odcinków

fot. Netflix

Nawiedzony dwór w Bly to serial będący kolejną częścią antologii Netflixa zapoczątkowanej w 2018 roku przez Nawiedzony dom na wzgórzu. Kampania marketingowa produkcji znajduje się na ostatnie prostej. W sieci pojawiły się kolejne plakaty promujące projekt. Zdradzają one tytuły odcinków serialu. I tak kolejno będą to: The Great Good Place, The Pupil, The Two Faces Part 1, The Way It Came, The Altar of the Dead, The Jolly Corner, The Two Faces Part 2 i The Beast in the Jungle. Tytuł 8. epizodu nie został ujawniony, być może ze względu na jakiś spoiler, który się w nim kryje. Grafiki możecie obejrzeć poniżej.

Główną bohaterką nowej produkcji jest guwernantka, która zostaje zatrudniona w tytułowym domostwie, aby zaopiekować się dwójką niezwykłych dzieci. Z czasem kobieta pozna mroczne tajemnice domostwa.

Nawiedzony dwór w Bly plakat

W serialu występują Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith i Amelia Eve.

Nawiedzony dwór w Bly - premiera serialu 9 października na platformie Netflix.