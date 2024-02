Netflix: koreańskie filmy i seriale na 2024 rok. Powrót Squid Game i Sweet Home; wiele nowości

Fot. Netflix

Reklama

Netflix zaktualizował swoją listę nadchodzących koreańskich premier. Zobaczcie jakich nowości i powracających tytułów mogą oczekiwać subskrybenci w 2024 roku. Poniżej znajdziecie też krótką galerię z kilkoma wyróżnionymi interesującymi pozycjami. Dajcie znać, czy coś was zainteresowało i trafi na listę do obejrzenia. Czekamy na wasze komentarze!

Netflix 2024: koreańskie filmy i seriale 2024

A Killer Paradox

Netflix 2024: koreańskie filmy i seriale (nowości)

9 lutego zadebiutuje A Killer Paradox na podstawie popularnego webtoonu napisanego i zilustrowanego przez Kkomabiego. Fabuła opowiada o studencie, który przypadkowo popełnia swoje pierwsze morderstwo i odkrywa przy tym, że ma nadprzyrodzony dar. W obsadzie są Choi Woo-shik (Train to Busan, Parasite), Son Suk-ku (D.P., Roundup) i Lee Hee-jun (The Man Standing Next). 1 marca pojawi się za to My Name is Loh Kiwan z Song Joong-ki w roli głównej. To historia Kiwana, który uciekł z Korei Północnej i stara się o status uchodźcy w Belgii.

Poza tym w 1 kwartale mają także pojawić się dramat obyczajowy Queen of Tears, komedia kryminalna Chicken Nugget i film sci- fi The Great Flood. W 2 kwartale zadebiutuje za to Parasyte: The Grey od twórcy Train to Busan, Hellbound i 3. sezonu Sweet Home. Inne nadchodzące premiery na 2024 rok to The Bequeathed, Bandland Hunters i The Frog.

Warto też wspomnieć o tym, że Park Chan-wook, reżyser znany z takich produkcji jak Służąca, Oldboy i Podejrzana, ma zrealizować swój pierwszy projekt dla Netflixa, zatytułowany Uprising. Premiera jest zaplanowana pod koniec 2024 roku.

Netflix 2024: koreańskie seriale (powracające tytuły)

Jeśli chodzi o powracające tytuły, na Netflixie pojawią się nowe sezony takich produkcji jak: Potwór z Gyeongseongu, Hellbound, Sweet Home i zapewne najbardziej wyczekiwanego przez widzów Squid Game, który bił rekordy popularności na platformie streamingowej. W drugim kwartale zadebiutuje także Resident Playbook, spin-off Hospital Playlist.

Jeśli chodzi o programy bez scenariusza, w pierwszym kwartale 2024 roku na Netflixie zadebiutuje 2. sezon Silni i sprawni: Starcie stu, w którym po raz kolejny setka kandydatów zawalczy o miano najlepszej sylwetki. Pojawi się także kolejna część popularnego randkowego reality show Single’s Inferno.