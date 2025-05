Ta postać z Andora może powrócić. Co wiemy o jej dalszych losach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Drugi sezon Andora obejmuje ostatnie cztery lata życia Cassiana Andora, a jego finał bezpośrednio prowadzi do wydarzeń z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z 2016 roku. W tym czasie przyjaźń między Cassianem a Bix przerodziła się w pełnoprawny romans. Ostatecznie Bix podjęła trudną decyzję, by opuścić ukochanego, aby mógł walczyć dla Rebelii bez obciążenia uczuciami do niej. Ostatnia scena serialu ujawnia, że urodziła dziecko, którego Cassian nigdy nie pozna — ginie bowiem wraz z Jyn Erso na Scarif, po zdobyciu planów Gwiazdy Śmierci.

Według scoopera Daniela Richtmana, pojawiają się pogłoski, że Lucasfilm ma dalsze plany względem postaci Bix, granej przez Adrię Arjonę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ani gdzie bohaterka ponownie się pojawi, ale jej historia może się nie zakończyć wraz z finałem Andora. Choć wśród fanów krążą teorie, jakoby Poe Dameron mógł być synem Cassiana i Bix, wydaje się to nadmiernie skomplikowane i wymuszone. Szczególnie, że Dameron ma rodziców walczących dla Rebelii w późniejszych czasach. Są to Shara Bey oraz Kes Dameron.

Co twórcy sądzą o dalszych losach Bix?

Showrunner Andora, Tony Gilroy, tak mówił o gorzkim zakończeniu serialu:

Dla mnie to spełnia trzy cele. Po pierwsze — sprawia, że jego poświęcenie staje się jeszcze bardziej bolesne. Po drugie, dla wszystkich, którzy mieli wątpliwości co do odejścia Bix w dziewiątym odcinku, scena ta to wyjaśnia. I wreszcie — bardzo chciałem zakończyć całość nadzieją. "Bunty opierają się na nadziei" to nie tylko slogan z koszulki, to prawdziwy płomień, który wiele osób potrzebuje zobaczyć. Mam nadzieję, że końcówka była optymistyczna — to dla mnie bardzo ważne

Adria Arjona wyraziła jednocześnie chęć ponownego wcielenia się w tę postać, jeśli tylko zostanie o to poproszona:

Może któregoś dnia podejdzie do mnie scenarzysta i powie: 'Hej, wiem, co się wydarzyło', ale nie chcę zamazywać tej historii własną wyobraźnią. Mam jednak wiele nadziei wobec Bix i jej dziecka. Wierzę, że sobie poradzą.

Oczywiście mogłaby pojawić się w The Mandalorian i Grogu albo Ahsoce, ale trudno powiedzieć, jak zakończenie Andora faktycznie powinno być kontynuowane.