Netflix nie idzie do kina! Nawet sukces K-popowych łowczyń demonów tego nie zmieni

Mimo, że Netflix to platforma streamingowa, to zdarza mu się coraz częściej flirtować z kinami przy premierach takich filmów jak Frankenstein czy nadchodząca nowa Narnia Grety Gerwig. Jednak takie pomysły to tylko chwilowy romans dla promocji, a nie dla długofalowych planów. Ted Sarandos, współdyrektor generalny platformy wypowiedział się jasno:

Nie ma żadnej zmiany w strategii. Naszym celem jest oferowanie członkom Netflixa ekskluzywnych, pierwszych premier filmów bezpośrednio na platformie.

Sukces filmu K-popowe łowczynie demonów był dla wielu obserwatorów przełomowy. Po raz pierwszy w historii Netflix mógł pochwalić się numerem jeden w amerykańskim box office, zdobywając 19 milionów dolarów w trzy dni. Według Sarandosa, sukces animacji nie jest argumentem za zmianą polityki, lecz jej potwierdzeniem. To właśnie premiera w streamingu zbudowała siłę filmu, dzięki systemowi rekomendacji, social mediom i wielokrotnemu oglądaniu.

Netflix nie wchodzi do kin!

To właśnie ta łatwość dostępu i wartość, którą oferuje Netflix sprawiły, że K-popowe łowczynie demonów​ zdobyły popularność na całym świecie. I, moim zdaniem, w sposób, który nie byłby możliwy nigdzie indziej. W gruncie rzeczy ten sukces tylko potwierdza naszą strategię, to właśnie obecność na Netflixie pozwoliła filmowi nabrać rozpędu.

Mimo coraz częstszych eksperymentów z kinowymi pokazami, to nie ma co liczyć na zmianę strategii i modelu biznesowego platformy. Ted Sarandos jasno podkreślił, że te premiery to jedynie krótkotrwałe, promocyjne eventy, a nie zapowiedź trwałego wejścia na rynek kinowy. Sukces animacji ma być dowodem na to, że model „najpierw na Netflixie” działa, bo to właśnie on buduje globalną rozpoznawalność tytułów.