Wielki, szalony i wzruszający. Taki będzie 2. sezon animowanego hitu Netflixa z 2023 roku

Niebieskooki samuraj zawojował Netflixa w 2023 roku i był jednym z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych seriali animowanych na platformie. W serwisie Rotten Tomatoes może się poszczycić aż 97% pozytywnych opinii od krytyków. Publiczność oceniła produkcję niewiele gorzej - 93%. Otwarte zakończenie 1. sezonu jawnie sugerowało dalsze plany twórców na kontynuację historii Mizu. Teraz dowiedzieliśmy się nieco więcej o 2. sezonie animowanego hitu.

W trakcie panelu Netflix Series Animation: Get Ready for What’s Next! zaprezentowanego podczas Annecy Animation Film Festival, Dylan Thomas, dyrektor animacji dla dorosłych z ramienia Netflix zapowiedział, czego można się spodziewać po nowej serii:

Nie mogę powiedzieć dużo, ale powiem, że jakimś cudem scenariusze i storyboardy są jeszcze bardziej szalone, większe i chwytające za serce od pierwszego sezonu. Naprawdę przeszli samych siebie.

Z kolei współtwórca Niebieskookiego samuraja, Amber Noizumi, podziękował fanom za wsparcie:

Kiedy zaczynaliśmy pracować nad Niebieskookim samurajem, nie mieliśmy pojęcia, czy kogokolwiek ten serial będzie obchodzić. Po prostu chcieliśmy opowiedzieć tę historię. I wtedy pojawili się fani. Dziękujemy Wam!

W 2. sezonie do obsady głosowej dołączył Freddie Fox oraz Eve Ridley. Na razie trudno powiedzieć, kiedy zadebiutuje nowa seria. Wszystko wskazuje na to, że warto będzie na nią czekać.

