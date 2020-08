Netflix oficjalnie wprowadza możliwość kontroli tempa odtwarzania

Netflix

Pod koniec października 2019 roku do Netflixa wprowadzono w ramach eksperymentu kontrowersyjną funkcję. Część użytkowników uzyskała możliwość kontrolowania tempa odtwarzania produkcji dostępnych w bibliotece. Dzięki niej mogliśmy przyspieszyć taśmowe oglądanie filmów bądź ułatwić sobie zrozumienie produkcji obcojęzycznych poprzez ich spowolnienie.

Program testów zakończył się pomyślnie, a co za tym idzie, wszyscy użytkownicy androidofonów będą mogli skorzystać z nowej funkcji zarówno podczas oglądania w trybie online, jak i po pobraniu treści do pamięci urządzenia. Aktywacja trybu zmiennego odtwarzania będzie przebiegać manualnie, dla każdego z tytułów będziemy musieli zmodyfikować tempo niezależnie. Pozwoli to przyspieszyć i spowolnić wyłącznie te produkcje, które z jakiegoś powodu nie są dla nas przystępne w normalnej prędkości.

Kiedy Netflix po raz pierwszy zaprezentował tę funkcję, nie wszyscy przyjęli ją optymistycznie. Część branży filmowej skrytykowała korporację, uważając, że ingeruje w proces twórczy:

Judd Apatow Love Dystrybutorzy nie powinni mieć możliwości wpływania na sposób prezentowania treści. Jeśli ktoś to robi, traci nasze zaufanie, takie metody nie będą tolerowane przez osoby odpowiedzialne za dostarczanie treści – komentował, jeden z twórców serialu

Najwyraźniej firmie udało się załagodzić sytuację i dojść do porozumienia z tymi twórcami, którzy mieli obiekcje wobec nowej funkcji. Na korzyść Netflixa mogło zagrać to, że pomysł zmiennego tempa odtwarzania wyszedł z zewnątrz – o wdrożenie tej opcji zabiegali bowiem sami widzowie. Sam program testowy wykazał zaś, że użytkownicy chętnie korzystali z możliwości przyspieszenia odtwarzania m.in. do powtórnego oglądania ulubionych scen z filmów i seriali.

Na Androidzie nie kończy się proces wdrożeniowy tej funkcji. Netflix planuje uruchomić także testy dla urządzeń z iOS-em oraz aplikacji webowej. Na razie nie wiadomo, czy możliwość spowalniania i przyspieszania odtwarzania trafi do aplikacji telewizyjnej.