Netflix i reżyser Detektywa Pikachu stworzą adaptację gry Beyond Good & Evil

Kultowa gra wideo od Ubisoft Beyond Good & Evil otrzyma filmową adaptację zrealizowaną dla platformy Netflix. The Hollywood Reporter podaje, że za kamerą filmu stanie Rob Letterman (Pokémon: Detektyw Pikachu).

Beyond Good and Evil to przygodowa gra akcji z 2003 roku, w której wcielamy się w postać młodej reporterki o imieniu Jade, próbującej rozwikłać rządowy spisek powiązany z inwazją wrogo nastawionych istot. Adaptacja Netflixa jest na wczesnym etapie rozwoju i trwają obecnie poszukiwania scenarzystów. Jason Altman i Margaret Boykin są producentami filmu dla Ubisoft Film & Television.

