Pożegnajcie się z hitem Netflixa. 10. sezon będzie ostatnim

Porady różowej brygady zadebiutowały w lutym 2018 roku. W programie mamy grupę pięciu prowadzących, którzy są ekspertami z różnych dziedzin – Karamo Browna, Tana France'a, Antoniego Porowskiego, Jonathana Vana Nessa i Bobby'ego Berka, którego później zastąpił Jeremiah Brent – i przeprowadzają metamorfozy wśród uczestników. Wiele osób chwaliło tytuł za to, że nie były to tylko powierzchowne przemiany, a gospodarze naprawdę starali się edukować swoich podopiecznych i wprowadzić u nich zdrowy tryb życia, który miał szansę utrzymać się po zakończeniu kręcenia odcinka.

Porady różowej brygady - 10. sezon będzie ostatnim

Porady różowej brygady były nominowane do 37 nagród Emmy, z czego wrócił do domu aż z 11 statuetkami. To duże osiągnięcie. W chwili pisania tego artykułu, tytuł ma świetną średnią ocen 8.5 na 10 w serwisie IMDb. nie da się więc ukryć, że cieszy się popularnością i szacunkiem zarówno wśród krytyków, jak i widzów.

Program będzie miał około 90 odcinków na przestrzeni 10. sezonów, gdy dobiegnie końca. Ostatnią lokacją, w której grupa prowadzących przeprowadzi metamorfozy, będzie Waszyngton. To na razie wszystko, co wiemy o kontynuacji. Dajcie znać, czy jesteście fanami i smutno jest się Wam żegnać z Poradami różowej brygady. Czekamy na Wasze komentarze!