Netflix - powstaną kolejne dwa seriale na podstawie powieści Harlana Cobena. Co wiemy?

Umowa Netflixa i światowego pisarza Harlana Cobena, którego książki sprzedały się w nakładzie 80 milionów egzemplarzy, trwa w najlepsze. Już 8 produkcji powstało dla platformy na bazie jego dzieł, z czego ostatnie Już mnie nie oszukasz stało się kolejnym hitem. Nie dziwi zatem, że zapowiedziano już powstanie dwóch kolejnych adaptacji - dziewiątej i dziesiątej z kolei. Co o nich wiemy?

Guy Hescott jest producentem. W ekipie producentów wykonawczych znajduje się z kolei sam Harlan Coben, Nicola Shindler, Richard Fee, Victoria Asare-Archer i Danny Brocklehurst. Scenariusz do odcinków napisze Victoria Asare-Archer, która napisała już dwa odcinki do innego serialu na podstawie powieści Cobena, czyli Zostań przy mnie z 2021 roku. Sean Spencer z pomocą Isher Sahoty zajmie się reżyserią.

Missing You opowie historię Kat Donovan. To detektyw, która natknie się na swojego byłego narzeczonego w aplikacji randkowej, co zmusi ją do powrotu do tajemnicy dookoła śmierci własnego ojca.

Producentami wykonawczymi dziesiątej adaptacji powieści Cobena na Netflixie będą Harlan Coben, Nicola Shindler, Richard Fee, Danny Brocklehurst. Za scenariusz do serialu odpowiada Danny Brocklehurst, który napisał Już mnie nie oszukasz.

Run Away skupia się na Simonie, którego idealne życie zostaje zrujnowane, kiedy jego najstarsza córka, Paige, ucieka z domu i zostaje odnaleziona bezbronna i pod wpływem narkotyków w parku miejskim. Poszukiwania Simona zabierają go do niebezpiecznego podziemia, gdzie szokujący akt przemocy kontynuuje niszczenie jego życia.