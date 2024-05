Reniferek na topie a Martwi detektywi ledwo dyszą. Nowy ranking oglądalności Netflixa

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

W sieci pojawił się nowy ranking produkcji Netflixa, tym razem pod względem wyświetleń z dni 22-28 kwietnia 2024 roku. W rankingu uwzględnione zostały filmy i seriale. Znakomity Reniferek radzi sobie z tygodnia na tydzień coraz lepiej, Rebel Moon Zacka Snydera utrzymuje się na pierwszym miejscu, a Martwi detektywi na podstawie twórczości Neila Gaimana nie podzielają sukcesu Netflixowego Sandmana.

Nowy ranking oglądalności Netflixa

Reniferek na Netflixie zadebiutował trzy tygodnie temu z oglądalnością na poziomie 2.6 miliona wyświetleń. Już kolejnego tygodnia wzrosło to do 13.3 mln, a po ostatnich siedmiu dniach wskaźnik oglądalności wskazał na 22 mln. Serial limitowany od Netflixa świetnie się przyjął na platformie, a jakość i szum wokół niego w sieci pomogły w spopularyzowaniu produkcji, która nie była tak mocno promowana przez streamingowego giganta. Na drugim miejscu w kategorii seriali pojawili się Martwi detektywi na podstawie twórczości Neila Gaimana, ale nowa produkcja nie podzieliła sukcesu Sandmana. 3.1 mln wyświetleń przy 22 mln Reniferka nie robi żadnego wrażenia, a brak poruszenia w sieci wskazuje, że raczej niewiele się tu zmieni. Tylko cud może uratować detektywów przed tym, by ich produkcja faktycznie zmarła.

W sekcji filmowej drugi tydzień z rzędu rządzi Rebel Moon - część 2: Zadająca rany z 18.8 mln wyświetleń. Produkcji Zacka Snydera nie przeszkodziło również Tylko nie ty, które zadebiutowało w zeszłym tygodniu na amerykańskiej platformie z wynikiem 10.6 mln wyświetleń. W pierwszej piątce znajduje się też pierwsza część Rebel Moon z wynikiem 6 mln wyświetleń.

