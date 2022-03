Netflix jednak to zrobił. Platforma wyłączona w Rosji!

Netflix

Jak donosi Variety, rzecznik prasowy Netflixa oficjalnie i otwarcie potwierdził, że z uwagi na okoliczności związane z wojną platforma streamingowa w trybie natychmiastowym zostaje wyłączona w Rosji. Oznacza to, że Rosjanie tracą dostęp do zachodniej popkultury, bo wcześniej wszystkie studia filmowa anulowały premiery kinowe na czas nieokreślony. Według danych Netflix ma tam milion subskrybentów.

Netflix wycofuje się z Rosji

Nie jest to ich jedyna decyzja będąca pokłosiem wojny Rosji z Ukrainą. Na początku marca 2022 roku informowaliśmy, że Netflix wstrzymuje prace nad rosyjskimi serialami i filmami. Do tego władze Netflixa najpierw zadecydował o zlekceważeniu prawa, które weszło 1 marca, na mocy którego mieli dać dostęp w platformie do 20 rosyjskich kanałów propagandowych.

Na koniec Netflix podjął decyzję o udostępnieniu za darmo na YouTube filmu dokumentalnego z 2015 roku pod tytułem Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom. Możecie go obejrzeć poniżej:

