Netflix - TOP 10 seriali. 2. sezon Cień i Kość przegrywa z You, ale bank rozbija koreański hit

Fot. Netflix

2. sezon Cień i kość w tygodniu od 13 do 19 marca osiągnął wynik 50,4 miliona obejrzanych godzin na Netflixie. Serial zadebiutował na platformie 16 marca, więc od tego dnia rozpoczęło się odliczanie. Jak wygląda to na tle innych anglojęzycznych seriali?

1. miejsce w TOP 10 nadal należy do 4. sezonu You, który już od pięciu tygodni nie opuszcza rankingu. W tygodniu od 13 do 19 marca widzowie oglądali ten tytuł przez 64.1 miliona godzin. W związku z tym 2. sezon Cień i kość zajął 2. miejsce, jednak warto pamiętać, że był wtedy dostępny tylko przez cztery dni.

Netflix - TOP 10 seriali anglojęzycznych

Cień i kość według Netflixa pojawił się w TOP 10 w aż 85 krajach. Widzowie postanowili także nadrobić lub obejrzeć ponownie 1. sezon, który w tym samym tygodniu obejrzano przez 24.07 miliona godzin, co sprawia, że zajął 5. miejsce w rankingu anglojęzycznych seriali.

10. Perfect Match (1. sezon) - 11,540,000 obejrzanych godzin.

Jeśli chodzi o nieanglojęzyczne seriale, na 1. miejscu jest koreański hit Chwała, który od 13 do 19 marca zdobył godne podziwu 123.59 obejrzanych godzin, znacznie prześcigając zarówno Cień i kość, jak i You.