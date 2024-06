Netflix za darmo? Platforma pracuje nad nowym pakietem z reklamami

Fot. Netflix

Netflix jest najpopularniejszą platformą streamingową na świecie, która posiada prawie 270 mln subskrybentów. Streamer w ostatnich latach na niektórych rynkach wprowadził tańsze pakiety z reklamami, a także zaczął walczyć ze współdzieleniem kont. Niedawno w Kenii testowano też bezpłatny plan, ale później się z niego wycofano. Możliwe, że za jakiś czas ta oferta pojawi się w krajach, w których platforma może liczyć na duże przychody reklamowe. Według Bloomberg rozmowy i analizy w tej sprawie są na wstępnym etapie przygotowań.

W Polsce Netflix nie wprowadził pakietu z reklamami, ale taką ofertę mają np. Max oraz SkyShowtime. Bezpłatny plan raczej nie pojawi się w USA, ale w tym kontekście wymienia się takie kraje jak Niemcy, Indie czy Japonia. To rynki z dużą liczbą bezpłatnych kanałów i stacji FAST. Według serwisu wirtualnemedia.pl debiut nowego pakietu mógłby nastąpić po premierze nowych sezonów Wednesday oraz Squid Game, co zachęciłoby później widzów do wykupienia płatnej subskrypcji.

