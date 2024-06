Nowa strategia Warnera: Harry Potter i inne wysokobudżetowe seriale przenoszą się z Max do HBO

Fot. Max

Warner Bros. Discovery zmienia strategię, jeśli chodzi o wysokobudżetowe seriale. Zamierza przenieść część tytułów, takich jak Harry Potter i prequel To, zatytułowany Welcome to Derry, z Max do HBO. Nie wiadomo, czy seriale takie jak Pingwin i Diuna: Proroctwo także podzielą ten los. Do tej były reklamowane jako produkcje Max Original. Insiderzy twierdzą, że wciąż trwają na ten temat dyskusje. Będziemy was informować na bieżąco.

Co to oznacza w praktyce? Do tej pory te seriale były na wyłączność Max. Wraz z tą zmianą będą najpierw emitowane na HBO, a później dostępne na obu platformach. Dodatkowo produkcje zostaną przemianowane z Max Original na HBO Original. Wydaje się, że plan jest taki, by domem wszystkich wysokobudżetowych produkcji spod szyldu Warner Bros. Discovery było od tej pory HBO.

HBO zamówiło także serial Lanterns o Zielonej Latarni z uniwersum DC. Będzie składał się z ośmiu odcinków, a Chris Mundy obejmie funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

Czas pokaże, jak ta zmiana odbije się na Max i HBO.