Jak donosi Deadline, Netflix i reżyserka Greta Gerwig złożyli Danielowi Craigowi ofertę zagrania jednej z głównych ról w filmie Opowieści z Narnii, opartym na książkach C.S. Lewisa. Nie wiadomo, jakie aktor ma podejście do tej propozycji i czy ją przyjął. Nie wiemy również, kogo może zagrać.

Opowieści z Narnii – co wiemy?

Casting do ról trwa, ponieważ w dalszej części 2025 roku ruszą prace na planie filmu. Wcześniej informowano, że piosenkarka i aktorka Charli XCX negocjuje rolę Białej Czarownicy, ale w związku z tym, co nieoficjalnie mówiono o fabule, może to być inna postać.

Według plotek pierwszy film będzie adaptacją książki, która jest uważana za początek historii, czyli Siostrzeniec czarodzieja. Jest to powieść, która nie została do tej pory zekranizowana, ponieważ kinowy film Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa opierał się na innym tomie. Co ciekawe, jest to książka, którą Lewis napisał jako ostatnią, ale chronologicznie jest to historia, która rozgrywa się przed innymi wydarzeniami, dlatego jest uważana za pierwszą.

To między innymi tutaj widzowie zobaczyliby stworzenie Narnii przez Aslana. Czarnym charakterem jest zła królowa Jadis (prawdopodobnie w tej roli Charli XCX), a jedną z postaci powiązanych z młodymi bohaterami jest wujek Andrzej, w którego być może wcieli się Craig. Tak spekulują fani. Oficjalnie Netflix i Greta Gerwig nie potwierdzili, że pierwszy film jest oparty na tej książce, i nie ujawnili absolutnie żadnych informacji na ten temat.

Data premiery Opowieści z Narnii nie została ustalona. Greta Gerwig ma wyreżyserować pierwsze dwa filmy serii. Netflix chce zekranizować cały cykl książkowy.