Co o potencjalnym recaście Czarnej Pantery sądzi jego ekranowa miłość? Lupita Nyong'o odpowiada

Od jakiegoś czasu trwają spekulacje na temat potencjalnego recastu roli Czarnej Pantery w MCU. Tę rolę do pewnego momentu piastował Chadwick Boseman, ale aktor zmarł z powodu walki z nowotworem. W 2. części to miano przejęła jego ekranowa siostra, ale w ostatnim czasie pojawiło się wiele plotek na temat obsadzenia nowego aktora w roli albo T'Challi z innego uniwersum albo doroślejszej wersji jego syna, którego Kinowe Uniwersum Marvela przedstawiło w kontynuacji hitu z 2018 roku.

Co o potencjalnym recaście Czarnej Pantery sądzi jego ekranowa miłość?

Wiele się też mówi o potencjalnej roli Denzela Washingtona w 3. części przygód Czarnej Pantery. Powiedział o tym samym aktor. Teraz do obu tych doniesień odniosła się Lupita Nyong'o, czyli ekranowa Nakia, kochanka T'Challi i matka jego dziecka.

Nie uwierzę [w rolę Denzela Washingtona] dopóki tego nie usłyszę od samego Ryana [Cooglera]. Co jeśli Denzel ma rolę, a ja nie? Pozwólcie, że będę pokorna do momentu, aż przywódca stada nie przemówi. - powiedziała w trakcie podcastu The Awardist. Odpowiedziała też, co myśli o ponownym obsadzeniu roli T'Challi. - Szczerze mówiąc, to staram się nie poświęcać energii na coś, na co nie mam wpływu. Zobaczymy. Jak dowiemy się czegoś więcej, to będziemy wiedzieć więcej.

