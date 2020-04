Netflix zanotował w Azji gigantyczny wzrost popularności w dobie koronawirusa

Z badań przeprowadzonych przez ekspertów z firmy analitycznej Media Partners Asia wynika, że w czasie pandemii koronawirusa wszystkie serwisy VoD w Azji Południowo-Wschodniej zanotowały zwiększone zainteresowanie ze strony klientów. To nie powinno zaskakiwać, wszak ograniczanie kontaktów międzyludzkich zachęca do sięgania po platformy streamingowe we wszystkich krajach dotkniętych pandemią. Dziwić może za to skala wspomnianych wzrostów.

Według Nielsena na przestrzeni dwóch pierwszych tygodni marca zainteresowanie usługami VoD w USA wzrosło o 34 procent. Z kolei eksperci MPA szacują, że od 20 stycznia do 11 kwietnia konsumpcja treści streamingowych na rynkach filipińskim, malezyjskim, singapurskim oraz tajlandzkim podskoczyła aż o 60 procent – z 36,4 do 58 mld godzin w skali tygodnia.

W badaniu wzięto pod uwagę 43 platformy OTT, usługi SVoD oraz lokalnych dostawców treści. I jak się okazuje, to Netflix zyskał najwięcej spośród dużych graczy – średni czas spędzony w platformie podskoczył w analizowanym okresie o 115 procent. Równie spektakularne wzrosty zanotowali lokalni operatorzy – przed wybuchem pandemii użytkownicy spędzali średnio 500 milionów minut przy filmach z hongkońskiej platformy Viu, a obecnie aż 2 miliardy.

Koronawirus odbije się na kondycji wielu firm z branży rozrywkowej, ale platformy VoD prawdopodobnie ucierpią w najmniejszym stopniu. Izolacja zachęca do sięgania po usługi filmowe, a najwięksi gracze z szerokim portfolio mogą liczyć na umocnienie swojej rynkowej pozycji.