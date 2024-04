Neuromancer - wiadomo, kto wcieli się w główną rolę. Nie będzie to Robert Pattinson

Fot. Apple TV+

Pojawiły się nowe informacje odnośnie serialowej adaptacji Apple TV+ kultowego Neuromancera będącego klasykiem gatunku cyberpunk. Za serial odpowiedzialny jest Graham Roland i JD Dillard, który wyreżyseruje pierwszy odcinek z zaplanowanych dziesięciu.

Poznaliśmy również odtwórcę głównej roli. W przeszłości Daniel Richtman, wiarygodny scooper, który pierwszy poinformował o angażu tych twórców do produkcji, podawał, że ofertę otrzymał Robert Pattinson, ale to nie on został obsadzony w roli Case'a. Do roli protagonisty brano pod uwagę wielu aktorów, w tym Oscara Isaaca, Chrisa Evansa, Tarona Egertona, Milesa Tellera, Jeremy'ego Allena White'a oraz Nicholasa Houlta, ale ostatecznie rola trafiła do Calluma Turnera, którego ostatnio mogliście oglądać we Władcach przestworzy. Jak Wam się podoba ten casting?

Neuromancer - opis fabuły

Neuromancer podąża za Casem, byłym hakerem, który zostaje zwerbowany do niebezpiecznej misji przez tajemniczego pracodawcę. W świecie, w którym cyberprzestrzeń łączy się z rzeczywistością, Case musi przetrwać ryzykowne spotkania z pomocą Molly, utalentowanej najemniczki znanej ze swoich umiejętności bojowych. Razem wyruszają w podróż, która wystawi ich ograniczenia na próbę i rzuci wyzwanie samej naturze rzeczywistości.