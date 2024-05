Przerażająca zapowiedź Never Let Go. Kiedy premiera zwiastuna horroru z Halle Berry?

fot. Lionsgate

Never Let Go to nowy horror wyreżyserowany przez Alexandre Aję, który wcześniej stworzył Pełzającą śmierć, Tlen dla Netflixa oraz Wzgórza mają oczy. Lionsgate podzieliło się pierwszą zapowiedzią swojego nadchodzącego filmu, który zapowiada premierę pełnego zwiastuna. Trailer trafi do sieci już jutro, a teraz możemy zobaczyć pierwsze sceny z nadciągającego horroru z Halle Berry w roli głównej.

Never Let Go – zapowiedź zwiastuna

Never Let Go – o czym jest?

Historia opowiada o samotnej matce (Berry) dwójki bliźniaków, którzy żyją w domu pośrodku lasu, dręczeni przez złego ducha. Ich jedyną nadzieją są ich więzy rodzinne, które potrafią przegnać zło. Rodzina potrzebuje ciągłego kontaktu ze sobą, będąc nierozerwalni, nawet w swoich własnych czterech ścianach. Gdy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie zła, łączące ich relacje zostają zerwane, co prowadzi do niebezpiecznej walki o przetrwanie.

Scenariusz horroru napisali Kevin Coughlin oraz Ryan Grassby. W filmie zagrali Halle Berry, Percy Daggs IV oraz Anthony B. Jenkins.

Never Let Go – premierę wyznaczono na 27 września 2024 roku.