The Nevers - Joss Whedon odchodzi z serialu HBO. Pokłosie afery Ligi Sprawiedliwości?

The Nevers miał być pierwszym serial tworzonym przez Jossa Whedona od czasów Agentów T.A,R,C,Z,Y (współtwórca) oraz Dollhouse z 2009 roku. HBO opublikowało oświadczenie, w którym potwierdzili pożegnanie się z Jossem Whedonem. Serial jednak nie został skasowany - prace nad nim nadal są prowadzone przez współtwórców - Jane Espenson i Doug Petrie - z którymi Whedon pracował przy Buffy: Postrach wampirów.

Oficjalnego stanowiska pożegnania się z Whedonem nie ogłoszono ze strony HBO. Natomiast Ray Fisher uważa, że go zwolnione w wyniku śledztwa WarnerMedia, które nabrało rozpędu w ostatnich trzech tygodniach. Dotyczy to oskarżeń wobec Whedona o toksyczną pracę na planie Ligi Sprawiedliwości.

Sam Joss Whedon opublikował oświadczenie portalowi CinemaBlend.com

- Zdałem sobie sprawę, że poziom zobowiązania, który jest wymagany w połączeniu z fizycznymi wyzwaniami tworzenia tak wielkiego serialu w trakcie pandemii to więcej, niż coś, z czym mogę sobie poradzić bez negatywnego wpływu na prace. Jestem szczerze wyczerpany i rezygnuję, by odzyskać energię we własnym życiu.

Trudno powiedzieć, czy oświadczenia HBO I Whedona są tylko efektem dyplomacji, czy Ray Fisher ma rację.

Nevers opowiada o kobietach z czasów wiktoriańskich, które odkrywają w sobie niezwykłe umiejętności, ale i wrogów. Wszystko podczas misji, która może zmienić świat.

Nevers - premiera planowana jest na lato 2021 roku.