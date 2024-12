Doktor Who powraca ze świątecznym odcinkiem. Jest zwiastun

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Nowy odcinek świąteczny Doktora Who dostał tytuł Joy to the World. Platforma streamingowa Disney+ oraz BBC rozpoczęła promocję od publikacji oficjalnego zwiastuna. Tradycyjnie odcinek zadebiutuje w pierwszym dniu świąt, czyli 25 grudnia. W Wielkiej Brytanii premiera odbędzie się w telewizji BBC, a w Polsce odcinek pojawi się po południu w Disney+.

Doktor Who – zwiastun odcinka świątecznego

Ncuti Gatwa powraca w tytułowej roli. Ważną postać w odcinku odegra Nicola Coughlan, znana z serialu Bridgertonowie. W obsadzie są także Steph de Whalley (Anita), Jonathan Aris (Melnak), Joel Fry (Trev), Peter Benedict (Basil), Julia Watson (Hilda) oraz Niahm Marie Smith (Sylvia).

Doktor Who – opis fabuły odcinka świątecznego

Historia skupia się na Joy, która melduje się w londyńskim hotelu w 2024 roku. Tam otwiera tajemnicze przejście do Hotelu Czasu, w którym odkrywa niebezpieczeństwa, dinozaury i Doktora! W życie został wprowadzony nikczemny plan, który stanowi wielkie zagrożenie, a jego kulminacja przypada na święta.

Odcinek jednocześnie zapowie premierę drugiego sezonu Doktora Who. Russell T. Davies jest twórcą i showrunnerem. Projekt powstaje we współpracy Disney+ i BBC. Scenarzystą odcinka świątecznego jest Steven Moffat, czyli dawny showrunner Doktora Who.