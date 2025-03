Battlefield 6 wycieka. W sieci pojawiły się materiały wideo z niedawnych testów

fot. youtube.com

W miniony weekend odbyła się pierwsza faza testów w ramach programu Battlefield Labs. Choć uczestnicy mieli nie ujawniać żadnych szczegółów i materiałów z rozgrywki, to nie wszyscy zdecydowali się do tych wytycznych zastosować. Do sieci szybko trafiły nagrania, które prezentują rozgrywkę z wczesnej wersji nowej odsłony serii.

Na Reddicie możecie zobaczyć miedzy innymi trwające około 5 minut wideo prezentujące pełną akcji potyczkę w zniszczonym mieście, a także nagranie, na którym widać, jak niszczycielski może okazać się czołg. Oba materiały zostały bardzo pozytywnie odebrane przez społeczność. W komentarzach chwalona jest między innymi oprawa graficzna, udźwiękowienie i destrukcja otoczenia.

Battlefield 6 tworzony jest przez 4 zespoły deweloperskie zebrane pod wspólnym szyldem Battlefield Studios. Za tryb sieciowy odpowiada studio Dice, Motive pracuje nad mapami do trybu wieloosobowego, Criterion zajmuje się przede wszystkim kampanią single player, a Ripple Effect tworzy "nowe doświadczenie dla serii".