Next Goal Wins - pierwsze zdjęcia z filmu Taiki Waititiego. Najgorsza reprezentacja piłkarska w akcji

fot. Searchlight Pictures

Next Goal Wins to oparty na prawdziwej historii film, który wyreżyserował Taika Waititi. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia promujące produkcję. Możecie sprawdzić je w poniższej galerii.

Film opowiada o reprezentacji Samoa Amerykańskiego, która dzierży tytuł najgorszej drużyny piłkarskiej na świecie. Należy do niej niechlubny rekord w najwyższej porażce w meczu na szczeblu międzynarodowym. Zespół przegrał bowiem w 2001 roku z Australią 31-0. Po tej porażce drużyna zatrudnia trenera Thomasa Rongena, który ma ją odbudować i odbić od samego, piłkarskiego dna. Film Waititiego jest oparty na dokumencie pod tym samym tytułem z 2014 roku.

Next Goal Wins - zdjęcia z filmu

Next Goal Wins

W postać Rongena wciela się Michael Fassbender. Ponadto w obsadzie znajdują się Oscar Kightley, Kaimana, Will Arnett, Elisabeth Moss, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu i Rachel House.

Next Goal Wins - premiera filmu w USA 21 kwietnia 2023 roku.