Nichelle Nichols nie żyje. Świat żegna legendarną Uhurę ze Star Treka

fot. materiały prasowe

Nichelle Nichols zmarła w sobotę 30 lipca 2022 roku. Informację o śmierci legendarnej aktorki oznajmił Gilbert Bell, jej agent od 15 lat.

Nichols jako aktorka przełamywała wszelkie bariery swoją rolą Nyoty Uhury w serialu Star Trek: Oryginalna Seria z lat 60. To były czasy, gdy osoby o innym kolorze skóry niż biały (a także kobiety) nie były obecne na ekranie w takich rolach, jak Uhura. Aktorka potem zagrała tę rolę w sześciu kinowych filmach z serii Star Trek, w których jej Uhura awansowała w Gwiezdnej Flocie. Podkładała też głos w serialu animowanym Star Trek: The Animated Series z 1973 roku.

Nichelle Nichols - historia

NASA zatrudniła swego czasu Nichols jako rzeczniczkę, która miała zachęcać Afroamerykanów do zostania astronautami. Dr Mae Temison, pierwsza czarnoskóra kobieta, która poleciała w kosmos, sama mówiła, że Star Trek i Uhura miały wpływ na to, że została astronautką. Wiele osób podkreślało, jaką była inspiracją i jak jej rola przełamywania barier w popkulturze otworzyła drzwi dla każdego. Dzięki niej nie tylko osoby innego koloru skóry mogły dostawać normalne role w telewizji, ale też przecierała szlak dla kobiet. Każdy używa określenia: pionierka i trudno o lepsze określenie dokonań aktorki. Nichols została też pierwszą Afroamerykanką, której ręce zostały odciśnięte w w kinie TCL.

Poza Star Trekiem Nichelle Nichols nie miała zbyt wielu znanych ról. Mogliśmy ją widzieć w takich filmach jak Truck Turner, Antony i Kleopatra, The Supernaturals, Snow Dogs czy Are We There Yet. Swój głos podkładała w takich serialach animowanych jak Gargoyles, Spider-Man oraz Futurama.

Nichelle Nichols - świat popkultury żegna Uhurę

https://twitter.com/GeorgeTakei/status/1553828850987 110401

https://twitter.com/WilliamShatner/status/1553880848893558784

https://twitter.com/celiargooding/status/1553836076892147712

https://twitter.com/TheKateMulgrew/status/1553835919739961346

https://twitter.com/jjabrams/status/1553834506787889159

https://twitter.com/Alex_Kurtzman/status/1553832120140718080

https://twitter.com/JeriLRyan/status/1553834531311865858

https://twitter.com/TerryMatalas/status/1553829860111314944

https://twitter.com/RealLyndaCarter/status/1553830659268943872

https://twitter.com/staceyabrams/status/1553827845201444865

https://twitter.com/Tiffany_Smith/status/1553837714713108481

https://twitter.com/BerniceKing/status/1553825438161682432

https://twitter.com/NASA/status/1553843225588285440

https://twitter.com/wkamaubell/status/1553866190836998144

https://twitter.com/IJasonAlexander/status/1553833009362612224

https://twitter.com/Marina_Sirtis/status/1553821372287180804

https://twitter.com/colmandomingo/status/1553832061500366849

https://twitter.com/PrimeVideo/status/1553819226326040582

https://twitter.com/roddenberry/status/1553813211362648064