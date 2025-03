Kultowe postacie Nickelodeona, które łączą pokolenia. Znasz je wszystkie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Kultowe postacie Nickelodeona znane są wszystkim. Ta stacja tworzy od dekad bohaterów, którzy zapadają w pamięć i łączą pokolenia. To nie żadne wyolbrzymienie, bo jeśli nawet nie kojarzycie tych postaci z tą stacją, przekonacie się, że doskonale je znacie! To w końcu ikony, które kształtowały dzieciństwo i wciąż pozostają w popkulturze. Każde pokolenie ma swoich ulubieńców.

SpongeBob – kultowy bohater z końca XX wieku

SpongeBob jest zdecydowanie najbardziej znany! To postać, która po raz pierwszy pojawiła się w 1999 roku i po dziś dzień przeżywa nowe przygody. Filmy i seriale o nim lub o bohaterach z nim związanych wciąż powstają! Nic więc dziwnego, że SpongeBob i jego ekipa wciąż przyciągają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Powstały spin-offy, tj. Patryk Rozgwiazda Show i Kamp Koral.

Nie można zapomnieć o pozostałych postaciach, które uczyniły ten serial kultowym. Patryk Rozgwiazda, czyli najlepszy przyjaciel SpongeBoba i jednocześnie niezbyt bystry towarzysz, często dostarcza najśmieszniejszych momentów. Skalmar Obłynos, zmęczony życiem sąsiad SpongeBoba, jest postacią, z którą wielu dorosłych zaczęło utożsamiać się w miarę upływu lat. Pan Krab – chciwy, ale sympatyczny właściciel restauracji – oraz Plankton, jego wieczny rywal.

Ciekawostki:

Twórca serialu, Stephen Hillenburg, był biologiem morskim – jego pasja do podwodnego świata wpłynęła na wygląd i charakter postaci.

Skalmar ma tylko sześć macek, mimo że ośmiornice zazwyczaj mają osiem – animacja była prostsza dzięki temu zabiegowi.

fot. materiały prasowe

Pokolenie lat 90. – sentyment do klasyków

SpongeBob nie jest jedynym tytułem, który przyciąga pokolenia, ponieważ były również inne animacje. Wymieńmy tutaj serial Kotopies, czyli historię postaci z dwoma różnymi osobowościami w jednym ciele – zdecydowanie był jednym z najbardziej oryginalnych w animacjach. A znacie świetne Rugrats - Pełzaki? Ten tytuł pokazywał świat z perspektywy niemowlaków, ucząc, że wyobraźnia nie zna granic. Był to najdłużej emitowany serial Nickelodeona do czasu premiery SpongeBoba, który go pokonał. A do tego był on – Arnold z Hej Arnold!! Wyróżniał się bardziej poważnym podejściem do tematów takich jak samotność, rodzina i przyjaźń, a jego dzielnica pełna barwnych postaci przypominała prawdziwy świat.

fot. materiały prasowe

Nowa era, czyli kolejne pokolenie

W latach 2000 stacja Nickelodeon poszła w stronę historii epickich i ponadczasowych. Awatar: Legenda Aanga to serial kultowy i przełomowy. Pozornie jest to historia przeznaczona dla dzieci, ale tak nie jest! To ponadczasowa i wielowymiarowa opowieść dla widza w każdym wieku. Ten tytuł jest uważany przez wielu ekspertów i widzów za najlepszy serial animowany w historii! Aang, ostatni mag powietrza, miał za zadanie uratować świat, ale jego droga była pełna trudnych decyzji i emocjonalnych strat.

Z kolei Żółwie Ninja, choć zaczęły swoją historię w latach 80., w wersjach Nickelodeona z 2003 i 2012 roku zdobyły nowe pokolenia fanów. Leonardo, Raphael, Donatello i Michelangelo pokazali, jak ważna jest lojalność, braterska więź i odwaga w walce ze złem.

Mieli też udane sitcomy, a iCarly jest przykładem fenomenu bijącego rekordy popularności. Główna bohaterka, Carly, prowadziła własny show w sieci, co w 2007 roku wydawało się nowością – dziś to codzienność dla tysięcy streamerów i youtuberów.

fot. Nickelodeon Animation Studios

Najmłodsi i ich bohaterowie – Dora i Psi Patrol

Każdy zna Psi Patrol, ale wiedzieliście, że to kolejny mega hit Nickelodeona? Tak właśnie jest! Tytuł zadebiutował w 2013 roku i stał się niezwykłym fenomenem. Jego bohaterowie – pieski o różnych specjalizacjach – są ulubieńcami maluchów na całym świecie. A jakiś czas temu postacie ruszyły na podbój kin.

Obok tego jest też popularna Dora poznaje świat. Była jedną z pierwszych interaktywnych kreskówek, gdzie dzieci mogły wchodzić w interakcję z bohaterką, odpowiadając na jej pytania.

Nickelodeon dostosowuje się do nowej rzeczywistości, oferując treści zarówno dla dzieci, jak i dla tych, którzy dorastali z tą stacją. Bezapelacyjnie stworzyli postacie, które łączą pokolenia!