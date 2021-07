Nickelodeon niedługo zniknie? Kanał nie będzie mieć polskiej koncesji

Zdjęcie: logos.wikia.com

Nickelodeon Polska to popularny kanał telewizyjny skierowany do najmłodszych odbiorców. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, jego koncesja kończy się w maju 2022 roku, a nadawca nie wystąpił o jej przedłużenie na kolejny okres. Czy oznacza to, że widzowie powinni martwić się, że już niedługo nie będą mieli okazji oglądać ulubionych programów? Na szczęście nie.

Nickelodeon Polska należy do Viacom CBS, a niemal wszystkie pozostałe kanały firmy funkcjonują na zagranicznych koncesjach. Okres, w którym była możliwość ubiegania się o przedłużenie koncesji w Polsce, już dawno minął. Należało to zrobić do maja 2021 roku. Jednak nie oznacza to, że Viacom nie będzie się o nią starało za granicą. Prawdopodobnie będzie ubiegać się o koncesję w Czechach lub Niderlandach, gdzie posiada ją dla innych stacji, którymi zarządza.

Powodem, dla którego nadawca nie chce przedłużać koncesji w Polsce, mogą być zmiany prawne. PiS stworzył projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, z którego wynika, że może zostać zakazane zarządzanie kanałami, które nadają na koncesji wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, gdy zarządzające nią podmioty są zarejestrowane poza UE. Viacom CBS nie przedłużając koncesji w Polsce może po prostu zabezpieczać się przed wynikającymi z tego problemami w przyszłości.