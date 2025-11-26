Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

Nie tylko pierwszoplanowe postaci są kluczem do sukcesu produkcji. To właśnie poboczni bohaterowie kradną naszą uwagę w najbardziej pamiętny sposób. Kochamy ich i chcemy ich więcej.
placeholder
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  filmy 
seriale drugoplanowi bohaterowie
Breaking Bad fot. materiały prasowe
Reklama

Elektryzujące i charyzmatyczne postaci drugoplanowe to game changer w tworzeniu produkcji. Zarówno w filmach, jak i serialach to właśnie one otrzymują wyraziste sylwetki, często w pakiecie z najlepszymi kwestiami, które wbijają widza w fotel i zostają w pamięci na długo. Mimo że śledzimy losy głównych protagonistów, przewijający się w tle bohaterowie stają się nierzadko ulubieńcami widzów. W ten oto sposób wielu wybitnych aktorów buduje swoje kariery na lata, bo krótka chwila na ekranie może przynieść im ogromną popularność.

Wiadomo, że za takim obrotem sytuacji stoi m.in. dobrze napisany scenariusz i trafny dobór aktora do roli. A gdy do tego dochodzi charyzma, widzowie łatwo zapominają o głównych wątkach na rzecz śledzenia poczynań tej drugoplanowej postaci. Jest to niesamowity element produkcji filmowych i serialowych, który zawsze działa i często prowadzi do powstania spin-offów - tym razem już z główną rolą dla danej postaci.

Czas zatem przytoczyć najbardziej przyciągających drugoplanowych bohaterów z filmów i seriali, których pokochali widzowie. To niepodważalne ikony kina i telewizji.

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy 

Amy (Pitch Perfect)

arrow-left
Amy (Pitch Perfect)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: cinemablend.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  filmy 
seriale drugoplanowi bohaterowie
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Zwierzogród
-

Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre niekwestionowanymi hitami na te święta. Jak radzą sobie w box office?

2 Jeffrey Dolmer
-

Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

3 The Housemaid
-

Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

4 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

5 9. Batman
-

Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

6 Serial The Hunt
-

Serial Apple TV wycofany. Padło oskarżenie o plagiat książki z 1973 roku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV