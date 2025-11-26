Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

fot. materiały prasowe

Reklama

Elektryzujące i charyzmatyczne postaci drugoplanowe to game changer w tworzeniu produkcji. Zarówno w filmach, jak i serialach to właśnie one otrzymują wyraziste sylwetki, często w pakiecie z najlepszymi kwestiami, które wbijają widza w fotel i zostają w pamięci na długo. Mimo że śledzimy losy głównych protagonistów, przewijający się w tle bohaterowie stają się nierzadko ulubieńcami widzów. W ten oto sposób wielu wybitnych aktorów buduje swoje kariery na lata, bo krótka chwila na ekranie może przynieść im ogromną popularność.

Wiadomo, że za takim obrotem sytuacji stoi m.in. dobrze napisany scenariusz i trafny dobór aktora do roli. A gdy do tego dochodzi charyzma, widzowie łatwo zapominają o głównych wątkach na rzecz śledzenia poczynań tej drugoplanowej postaci. Jest to niesamowity element produkcji filmowych i serialowych, który zawsze działa i często prowadzi do powstania spin-offów - tym razem już z główną rolą dla danej postaci.

Czas zatem przytoczyć najbardziej przyciągających drugoplanowych bohaterów z filmów i seriali, których pokochali widzowie. To niepodważalne ikony kina i telewizji.

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy