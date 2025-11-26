Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

Nowa produkcja z Sydney Sweeney w roli głównej to thriller, opowiadający o pomocy domowej, która zatrudnia się u bardzo specyficznej rodziny. Czy ten projekt ze znaną celebrytką jest lepiej oceniany niż ostatnie?
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Sydney Sweeney 
housemaid Pomoc domowa
The Housemaid fot. Lionsgate
Reklama

Oparty na podstawie bestsellerowej powieści Freidy McFadden z 2022 roku, film Pomoc domowa to thriller psychologiczny wyreżyserowany przez Paula Feiga i napisany przez Rebeccę Sonnenshine. Film może pochwalić się imponującą obsadą, na czele z Sydney Sweeney, Amandą Seyfried, Brandonem Sklenarem i Michele Morrone.

Film zanurza widzów w pokręconym świecie, w którym perfekcja jest iluzją, a nic nie jest takie, jak się wydaje. Próbując uciec od swojej przeszłości, Millie (Sweeney) przyjmuje pracę gosposi z zamieszkaniem u zamożnych Niny (Seyfried) i Andrew Winchestera (Sklenar).

Jednak to, co początkowo wydaje się pracą marzeń, szybko zamienia się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego — seksowną, uwodzicielską grę sekretów, skandali i władzy. Za zamkniętymi drzwiami państwa Winchester kryje się świat szokujących zwrotów akcji, które będą trzymać widza w napięciu aż do samego końca.

Jak oceniono nowy film z Sydney Sweeney?

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze reakcje na X. Wszystkie są niezwykle pozytywne, i choć zazwyczaj tak bywa podczas pokazów przedpremierowych, tym razem wypowiada się wielu krytyków, a nie tylko influencerzy czy youtuberzy komentujący opisują film jako niebywały i szalony. Mówi się, że choć Pomoc domowa w najlepszy możliwy sposób ociera się o kamp, jest również mroczny i wciągający, z mocnym napięciem trzymającym na krawędzi fotela. Jest to pewna odskocznia od ostatnich opinii na temat projektów Sydney Sweeney np. negatywnie przyjętego filmu Christy.

Poniżej możecie zobaczyć kilka opinii o Pomocy domowej:

 

Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Sydney Sweeney 
housemaid Pomoc domowa
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Pomoc domowa
Pomoc domowa Thriller

Najnowsze

1 Jeffrey Dolmer
-

Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

2 Breaking Bad
-

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

3 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

4 9. Batman
-

Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

5 Serial The Hunt
-

Serial Apple TV wycofany. Padło oskarżenie o plagiat książki z 1973 roku

6 Stranger Things - 4. sezon
-

Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV