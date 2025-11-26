Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

fot. Lionsgate

Oparty na podstawie bestsellerowej powieści Freidy McFadden z 2022 roku, film Pomoc domowa to thriller psychologiczny wyreżyserowany przez Paula Feiga i napisany przez Rebeccę Sonnenshine. Film może pochwalić się imponującą obsadą, na czele z Sydney Sweeney, Amandą Seyfried, Brandonem Sklenarem i Michele Morrone.

Film zanurza widzów w pokręconym świecie, w którym perfekcja jest iluzją, a nic nie jest takie, jak się wydaje. Próbując uciec od swojej przeszłości, Millie (Sweeney) przyjmuje pracę gosposi z zamieszkaniem u zamożnych Niny (Seyfried) i Andrew Winchestera (Sklenar).

Jednak to, co początkowo wydaje się pracą marzeń, szybko zamienia się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego — seksowną, uwodzicielską grę sekretów, skandali i władzy. Za zamkniętymi drzwiami państwa Winchester kryje się świat szokujących zwrotów akcji, które będą trzymać widza w napięciu aż do samego końca.

Jak oceniono nowy film z Sydney Sweeney?

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze reakcje na X. Wszystkie są niezwykle pozytywne, i choć zazwyczaj tak bywa podczas pokazów przedpremierowych, tym razem wypowiada się wielu krytyków, a nie tylko influencerzy czy youtuberzy komentujący opisują film jako niebywały i szalony. Mówi się, że choć Pomoc domowa w najlepszy możliwy sposób ociera się o kamp, jest również mroczny i wciągający, z mocnym napięciem trzymającym na krawędzi fotela. Jest to pewna odskocznia od ostatnich opinii na temat projektów Sydney Sweeney np. negatywnie przyjętego filmu Christy.

Poniżej możecie zobaczyć kilka opinii o Pomocy domowej:

