Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

Producent horroru z Popeye w roli głównej ma w planach stworzenie dość osobliwego kinowego uniwersum. Będą to niskobudżetowe horrory z seryjnymi mordercami w rolach głównych - sprawdźcie szczegóły.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  twisted serial killer... 
Jeffrey Dolmer fot. materiały prasowe
Producent filmu The Slayer Man z Popeye'm w roli głównej, Jeff Miller pracuje nad filmami, które nazwał zbiorczo “twisted serial killer universe” (w dosłownym tłumaczeniu: pokręcone uniwersum seryjnych morderców). Pojawią się w nich Jeffrey Dollmer i Ted Bunny. Deadline potwierdził już pierwsze szczegóły.

Twisted serial killer universe - co wiadomo?

Pierwsza część będzie opowiadała o modelkach, które podczas sesji zdjęciowej będzie śledziła lalka opętana przez ducha seryjnego mordercy Jeffreya Dollmera. Zdjęcia niedawno się zakończyły. Za kamerami stanął Mark Savage, zaś autorem scenariusza oraz producentem wykonawczym jest Jeff Miller

W Dollmera wcieli się Brian Joseph Mange. Oprócz niego, w obsadzie znaleźli się także: Charlie Trepany, Chey Crieger, Juliana Destefano, Adam Huss, Eva Hamilton, Mariah Justice, Scott Asmar, Jabarri Bush, Jane Xi, Tom Parnell i Sean Michael Conway. Jeffrey Reddick, twórca serii filmów Oszukać przeznaczenie, pojawi się w epizodycznej roli. 

Twórcy liczą na premierę filmu podczas European Film Market w Berlinie, który odbędzie się w lutym. Sprzedażą zajmuje się obecnie Millman Productions.

Szczegóły fabularne kolejnej części, w której pojawi się Ted Bunny, są owiane tajemnicą. W obsadzie znaleźli się: Diana Roman, Zanna Wyant, Brad Satterwhite i Dee Wallace. Reżyserem jest Michael Fredianelli. Premiera w USA jest planowana na początek 2026 roku

Kultowy Popeye w nowej, krwawej odsłonie. Zwiastun horroru

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

