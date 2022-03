Dlaczego Nicolas Cage grał w tylu złych filmach? Aktor miał długi i teraz wyjaśnia szczegóły

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna // Lionsgate

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy kariera Nicolas Cage'a przestała przynosić producentom pieniądze. Był to efekt klap w box office takich filmów Uczeń czarnoksiężnika i Ghost Rider 2. Aktor zaczął wówczas grać w tanich filmach akcji skierowanych tylko na rynek VOD i DVD. Każdy zbierał fatalne recenzje.

Nicolas Cage i jego długi

Magazyn GQ z okazji nadchodzącej premiery kapitalnie ocenianego filmu Cage'a Nieznośny ciężar wielkiego talentu przygotował obszerny tekst o jego karierze. Według informacji w tamtych latach Cage stracił całą swoją fortunę liczącą 150 mln dolarów i był winny urzędowi skarbowemu 6,3 mln dolarów. W rozmowie z GQ tak aktor tłumaczy ten okres w swoim życiu.

- Wówczas miałem tych wszystkich wierzycieli i urząd skarbowy, a do tego wydawałem 20 tysięcy dolarów miesięcznie na to, by moja matka nie musiała trafić do zakładu psychiatrycznego. Nie dawałem rady. To wszystko działo się jednocześnie.

Cage przyznaje, że nie chciał składać wniosku o bankructwo, choć jego bliscy mu to doradzali. Dlatego też podjął decyzję o przyjmowaniu każdej roli w tych filmach akcji na VOD, bo one pozwalały mu uniknąć bankructwa.

Mandy - Kiedy robiłem cztery filmy rocznie bez przerwy, musiałem znaleźć w nich coś, aby dać z siebie wszystko. One nie działały, wszystkie. Przez te lata pojawiały się perełki jak, ale większość nie sprawdzała się. Nigdy nie robiłem tego na pół gwizdka. Jeśli więc ktoś źle to odebrał, to w tej kwestii, bo mówiono, że robię to i mi nie zależy. A mnie zależało.

Musiał iść tą drogą, bo jak przyznaje w rozmowie, wielkie studia filmowe przestały do niego dzwonić. Ma świadomość, że jest to efekt kilku klap finansowych z rzędu, bo jego filmy przestały sprzedawać bilety do kin.

Świnia Zostawić Las Vegas - Czerpię więcej frajdy z pracy nad takimi filmami jak, niż takimi w stylu Skarbu narodów.

Sugeruje też, że Skarb narodów 3 raczej nigdy nie powstanie, a jako jeden z powodów jest skreślenie go przez Disneya w momencie, gdy zaczęły się problemy w jego karierze.

Nicolas Cage spłacił długi

Jest w tym wszystkim dobra wiadomość, bo według potwierdzonych informacji Nicolas Cage w końcu spłacił swoje długi półtora roku temu, gdy podpisał kontrakt na rolę w filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu - premiera w kwietniu 2022 roku. Film zebrał fantastyczne recenzje na festiwalu SXSW i obecnie w sieci ma 100% pozytywnych opinii.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.