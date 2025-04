Zagrał słynną postać z Matrixa. Chciał wrócić, ale twórcy Zmartwychwstania odmówili

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Laurence Fishburne chciał być częścią czwartego filmu z serii Matrix i ponownie wcielić się w rolę Morfeusza, jednak ekipie odpowiadającej za projekt nie przypadł ten pomysł do gustu.

„Zaoferowałem moje usługi twórcom czwartego Matrixa i nie zareagowali dobrze” — powiedział aktor podczas występu w The View. — „To nie tak, że się nie zgłosiłem. Zrobiłem to”

Na pytanie, czy byłby w takim razie zainteresowany udziałem w nadchodzącej 5. części, Laurence Fishburne odpowiedział, że zależałoby to od okoliczności — tego, kto odpowiadałby za projekt, a także jakości scenariusza.

Matrix Zmartwychwstania nie był najlepszą częścią serii

Laurence Fishburne zagrał Morfeusza w trzech pierwszych częściach Matrixa. Już wcześniej zdradził magazynowi New York Magazine, że nikt nie zaprosił go do udziału w czwartej.

Ostatecznie w Matrix Zmartwychwstania inną wersję Morfeusza zagrał Yahya Abdul-Mateen II. Produkcja ma obecnie 63% pozytywnych ocen krytyków w Rotten Tomatoes, co daje jej 4. miejsce w rankingu wszystkich filmów z franczyzy. Gorzej poradził sobie tylko Matrix Rewolucje z zaledwie 33% na Tomatometerze.